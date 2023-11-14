GTA 6 için geri sayım başladı: Rockstar Games o tarihte ilk fragmanı yayınlayacak

Grand Theft Auto (GTA) serisinin merakla beklenen yeni oyunu, uzun bir süredir gizemini koruyor. Ancak son haberlere göre, heyecanla beklenen GTA 6'nın duyurusuna dair çarpıcı bir gelişme yaşanabilir. Rockstar Games, Take-Two Interactive Software şirketinin bir parçası olarak, yeni oyunun duyurusu için geri sayıma geçti.

Bloomberg'in haberine göre, Rockstar Games'in iç kaynakları, yeni Grand Theft Auto oyununun duyurusunun bu hafta içinde gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi, GTA hayranlarını heyecanlandırırken, uzun süredir devam eden spekülasyonlara ve bekleyişe bir son verme potansiyeline işaret ediyor.





Şirketin önümüzdeki ay, Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak adına özel bir etkinlik düzenlemeyi planladığı söyleniyor. Bu etkinlik kapsamında, GTA 6 için bir fragmanın yayınlanması bekleniyor. Ancak ismi açıklanmayan kaynaklar, bu fragmanın sadece oyununun tanıtımını değil, aynı zamanda bazı oynanış detaylarını da içerebileceğini belirtiyor.

GTA 6'nın duyurusuyla ilgili bu iddialar, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hayranlar, uzun zamandır bekledikleri soruların cevaplarını bulmanın heyecanını yaşıyor. Çıkış tarihi, oyunun konsepti ve beklenen özelliklerle ilgili net bilgiler henüz verilmiş değil; ancak duyurunun yapılmasıyla birlikte, GTA 6'nın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

GTA serisinin geniş hayran kitlesi, bu gelişmeyi uzun süredir bekliyor ve duyuruyla birlikte oyun dünyasında büyük bir heyecan dalgası oluşması kaçınılmaz görünüyor. Rockstar Games'in yapacağı resmi açıklama ile GTA 6'nın ne gibi sürprizleri beraberinde getireceği merakla bekleniyor.