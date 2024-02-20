Güneş sisteminin kenarında “ölü” zannedilen buz gezegenleri keşfedildi!

Kuiper Kuşağı, güneş sistemimizin büyük bir kısmını çevreleyen çörek şeklinde bir bölgedir. Bu bölge, başlangıçta güneş sistemimizdeki 9 gezegenden biri olarak kabul edilen bir cüce gezegen olan Plüton'un evi olarak biliniyor. Kuiper Kuşağı hakkında "ölü" nesnelerle dolu olması dışında pek bir şey bilinmiyor. Ancak şimdi James Webb uzay teleskobu, (JWST) ölü gibi görünmeyen yeni buz dünyaları keşfetti.

Kuiper Kuşağı ve onun buzlu sakinleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen gökbilimciler JWST’yi kuşağa doğrulttu. Araştırmacılardan biri yaptığı açıklamada, başlangıçta bekledikleri gibi buzlu, cansız nesneler bulmak yerine, gökbilimcilerin "serin yerlerde sıcak zamanların ilginç işaretlerini" bulduklarını paylaştı.





BUZLU GEZEGENLERİN İÇ KISIMLARININ SICAK OLABİLECEĞİ FARK EDİLDİ

Araştırmacılar, neye baktıklarını daha iyi anlamak için JWST’yi Kuiper Kuşağı'ndaki en büyük iki nesne olan Eris ve Makemake’ye yöneltti. Gökbilimciler onlarca yıldır Kuiper Kuşağı'ndaki nesnelerin erken güneş sisteminin korunmuş kalıntıları olduğuna inanıyorlardı. Ancak JWST’nin bu buzlu dünyalara ilişkin yeni gözlemleri bunun aksini gösteren kanıtlar sunuyor.

Eris ve Makemake'nin yüzeylerinde bulunan donmuş metanın beklenenden daha yakın zamanda "pişmiş" olduğunu buldular. Bu durum, Eris ve Makemake'nin buzlu kabuklarının altında, sıvıları ve gazları bu buzlu dünyaların yüzeyine itebilecek sıcak iç kısımlar olabileceğini akıllara getirdi.

Bunun, Eris ve Makemake'nin buzlu yüzeylerinin altındaki potansiyel sıvı su kaynaklarına işaret edebilecek ilgi çekici bir keşif olduğu belirtildi. NASA'nın New Horizons görevi Plüton hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı oldu. Ayrıca, bu bölgelere yapılacak gelecekteki görevler bize Makemake ve Eris hakkında daha fazla şey öğreteceği düşünülüyor.