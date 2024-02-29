Hacker’lar fidye ödemediği takdirde Trump’ı Georgia davasındaki belgeleri yayınlamakla tehdit etti!

Georgia eyaletindeki Fulton County'nin web sitelerini çökertmekten sorumlu hack grubu, fidye ödemediği takdirde Donald Trump'a karşı açılan ceza davasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere eyaletin mahkeme sistemindeki belgeleri yayınlamakla tehdit ediyor.

LockBit adlı hack grubu, internette hem İngilizce hem de Rusça olarak yayınladığı mesajda, çalınan belgelerin “pek çok ilginç şey” ve Donald Trump'ın yaklaşan ABD seçimlerini etkileyebilecek davalarını içerdiğini söyledi.

Siber güvenlik muhabiri Christopher Krebs'e göre LockBit başlangıçta ödeme için 2 Mart Cumartesi gününü son tarih olarak belirledi.

LockBit'in yenilenen internet sitesinde, bu son tarihin 29 Şubat Perşembe günü Türkiye saati ile 16:49'a çekildiği görülüyor.

Grubun ne kadar para talep ettiği henüz bilinmiyor. Siber güvenlik firması Arctic Wolf'un baş ürün sorumlusu Dan Schiappa, hack grubunun taleplerinin genellikle özel olarak müzakere edildiğini belirtti.





GRUP, DAHA FAZLA HÜKÜMETİN İNTERNET SİTESİNİ HACK’LEYECEK

LockBitSupp takma adını kullanan bir bilgisayar korsanı tarafından yönetilen grup, 20 Şubat'taki kolluk kuvvetleri baskınının ardından hafta sonu yeniden faaliyete geçmiş gibi göründü. Aralarında FBI ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı'nın da bulunduğu bir grup kurum, 34 sunucusunu kapattı ve internet sitesini, kolluk kuvvetlerinin operasyonu hakkında övünen bir dizi mesajla değiştirdi. Aynı gün ABD Adalet Bakanlığı, iki Rus vatandaşını grubun bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karışmakla suçlayan bir iddianame yayınladı.

Grup yeni bir internet sitesinde, Fulton County hükümetinin web sitesinden alınan belgelerin yedek kopyalarına sahip olduğunu iddia eden bir mesaj yayınladı. Ayrıca fidye taleplerini de yeniledi.

Yazıda, Trump'ın ceza davasındaki belgelerin sızdırılmasının 2024 başkanlık seçimlerini etkileyebileceği için FBI'ın hızlı hareket ettiği iddia edildi. Ancak mahkeme belgeleri FBI'ın LockBit'e yönelik soruşturmasının ve uluslararası kolluk kuvvetleriyle koordinasyonunun yıllardır devam ettiğini gösteriyor. FBI, LockBit'in FBI ile olan ilişkisini bir tür romantik rekabet olarak nitelendirdi ve grubun gelecekte daha fazla hükümet internet sitesini hack’leyeceği sözünü verdi.