Hadrianopolis'te Arkeo Terapi: Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı Sona Erdi

Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı sona erdi; 18 ülkeden 66 sanatçı arkeo terapi uygulamalarıyla yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:46
Karabük Eskipazar'da antik kentte buluşma

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Hadrianopolis Antik Kenti ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı sona erdi. Etkinlikte arkeo terapi kavramı işlendi ve 18 ülkeden 66 sanatçı yer aldı.

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı ve koordinatörü olan Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, AA muhabirine etkinliğin uluslararası ve hibrit formatta gerçekleştirildiğini belirtti.

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Uluslararası katılımcılara Türk kültürünü de tanıtma fırsatı bulduk. Çalıştayda sanat terapileri kapsamında çeşitli uygulamalar gerçekleştirdik. Arkeo terapi kavramını Türkiye'de ilk kez uygulamak oldukça önemliydi."

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hadrianopolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ise çalıştay boyunca farklı disiplinlerden uygulamaların yapıldığını ve bir bölümünün çevrim içi gerçekleştirildiğini aktardı.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş sözlerine şöyle devam etti: "Hadrianopolis ekibi olarak çalışmalarımızın, verilerimizin ve buluntularımızın sadece arkeoloji açısından değil, diğer disiplinler tarafından da farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda bizim için önemli bir çalıştaydı. Arkeo terapinin Türkiye'de ilk kez Hadrianopolis'te uygulanması bizim için gurur kaynağı oldu. Çalıştayla hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin arkeoloji alanında sanatsal terapi gerçekleştirmesini sağladık."

Etkinlik kapsamında ayrıca arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan buluntular ve veriler, farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından sanatsal etkinliklerle değerlendirildi. Organizasyon kapsamında arkeo terapi alanında çocuklar için 2 kitap yayımlandığı ve çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Çalıştaya Kosova Priştine Üniversitesinden katılan ve sergi açan Prof. Dr. Suad Rama da deneyimlerini paylaştı: "Sanatın çeşitli dallarını burada gördüğüm için çok mutluyum. Sergide 16 çalışmam var. Çalışmaların her biri farklı yıla ait. Retrospektif dediğimiz geçmişten günümüze anı sergisi. Çalışmalarımı sürrealist tavırda yapıyorum. İnsanın ruh hali, ruhsal olarak dönüşümü, değişimi ve kendisini keşfetmesiyle ilgili çalışmalar yaptım."

Etkinliğe katılanlardan Dr. Öğretim Üyesi Banu Davun ise program süresince birçok ürün geliştirdiklerini ve farklı teknikleri gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Hadrianopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalıştay, arkeoloji ve sanat terapisi disiplinlerini bir araya getirerek hem yerel hem de uluslararası katılımcılara yeni bakış açıları sundu.

