Havacılık teknolojisinde yeni dönem! Bir kargo uçağı pilot olmadan mil uçtu!

Kaliforniya merkezli bir otomasyon sistemleri şirketi olan Reliable Robotics, bu ayın başlarında bir Cessna 208B Caravan'ın içinde pilot olmadan güvenli bir şekilde havalanması, uçması ve iniş yapmasının ardından başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

Reliable Robotics tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 12 dakikalık uçuş Kuzey Kaliforniya'daki Hollister Havaalanı'ndan kalktı ve bir insan pilot 50 mil uzaklıktaki bir kontrol merkezinden uçağı uzaktan kumanda etti.

Uçuş sistemi, Cessna uçağının yerden bir pilot tarafından uzaktan kumanda edilmesini sağlıyor. Şirket, modelin uçuş ortasında kontrol kaybını önlemenin yanı sıra kalkış ve iniş önlemleriyle ilgili olarak güvenliği artırmayı amaçladığını belirtti.

CNN'in bu hafta başında bildirdiğine göre, pilot uçağa şifrelenmiş uydu sinyalleri aracılığıyla sinyaller gönderiyor. Hava trafik kontrolörleri tarafından kullanılanlara benzer bir arayüz kullanıyor.





PİLOT AÇIĞINI KAPATABİLECEK

Reliable Robotics'in CEO'su Robert Rose, yayın kuruluşuna, "Uçağı kontrol etme şekilleri aslında bir seçenekler menüsü: Uçağın nerede olduğuna bağlı olarak bunu bir kendi maceranı seç gibi düşünebilirsiniz ve pilotun uçağı başka bir yere yönlendirmesini sağlayan bir dizi düğme var” dedi.

Haber kaynağının bildirdiğine göre, uçuş boyunca uçağa gönderilen her iletişim, gelecekte bir iletişim arızası olması durumunda iniş talimatlarını da içeriyor.

Rose CNN'e yaptığı açıklamada, "Uçağın otonom olduğunu söyleyebilirsiniz. Ona başka bir şey yapmamasını söylerseniz ya da onunla iletişimi kaybederseniz, yapmasını söylediğiniz son şeyi yapacaktır ki bu da otonominin tanımıdır. Doğrudan insan kontrolü yoktur” diye konuştu.

Otomatik hava kontrolünden bahsetmek yapay zekâ şüphecilerinin yüreğine korku salsa da, bir havacılık uzmanı Reliable Robotics modelinin gerçek hayattaki pilotların yerini tutmayacağını söyledi. Fakat bu teknolojinin pilot açığını kapatabileceği düşünülüyor.