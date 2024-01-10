Hem Mac hem de Windows’la çalışabilen mekanik klavye geliştirildi!

İlk mekanik klavyesini geliştiren Satechi, bu klavyesi Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilemeye başladı. Mekanik arkadan aydınlatmalı bluetooth klavye hem Mac hem de Windows ile çalışmak üzere tasarlandı. Klavye, aynı anda 4 adede kadar cihazı barındırabiliyor ve kullanıcılar FN tuşuna ve ardından 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına basarak aralarında kolayca geçiş yapabiliyor.

Kullanıcılar, ayrıca tek bir tuşa basarak bilgisayarda e-posta göndermekten telefonda alışveriş listesini tamamlamaya sorunsuz bir şekilde geçebilecek. 1 ve 2 numaralı tuşlar Bluetooth 5.0 kanallarını desteklerken, 3 numaralı tuş ek bir çevre birimine kablosuz olarak bağlanmak için 2,4 GHz USB alıcısı kullanıyor ve 4 numaralı tuş kablolu modu destekliyor.





NEREDEN SATIN ALINIR?

Yeni klavye, 14 farklı deseni destekleyen ve silme tuşunun üzerindeki ampul tuşuna basılarak kolayca etkinleştirilebilen ayarlanabilir bir beyaz arka ışığa sahip. Eşsiz dokunsal geri bildirim ve daha hızlı çalıştırma için Satechi, kırmızı anahtarların pürüzsüzlüğünü mavi anahtarların fiziksel geri bildirimiyle birleştiren düşük profilli kahverengi anahtarlar kullanıyor.

Yazma ve oyun oynamayı dengelemek için tasarlanan klavyenin kahverengi anahtarları daha kısa bir hareket mesafesine sahip. Ayrıca, parmak yorgunluğunu azaltıyor ve daha rahat bir yazma deneyimi sunuyor. Ayrıca daha sessiz bir çalışma sunarak ofis ortamları veya ortak alanlar için ideal bir deneyim sunuyor.

Satechi'nin SM1 İnce Mekanik Arkadan Aydınlatmalı Bluetooth Klavyesi şu anda Satechi.net'te 99,99 dolara satılıyor.