Hem Mac hem de Windows’la çalışabilen mekanik klavye geliştirildi!

Satechi, hem Mac ve hem de Windows’la çalışabilecek Mekanik arkadan aydınlatmalı bluetooth özellikli klavye geliştirdi. 100 dolara satışa çıkan klavye, CES 2024’te sergilenmeye başlandı.

Hem Mac hem de Windows’la çalışabilen mekanik klavye geliştirildi!
Yayın Tarihi:

İlk mekanik klavyesini geliştiren Satechi, bu klavyesi Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilemeye başladı. Mekanik arkadan aydınlatmalı bluetooth klavye hem Mac hem de Windows ile çalışmak üzere tasarlandı. Klavye, aynı anda 4 adede kadar cihazı barındırabiliyor ve kullanıcılar FN tuşuna ve ardından 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına basarak aralarında kolayca geçiş yapabiliyor.

Kullanıcılar, ayrıca tek bir tuşa basarak bilgisayarda e-posta göndermekten telefonda alışveriş listesini tamamlamaya sorunsuz bir şekilde geçebilecek. 1 ve 2 numaralı tuşlar Bluetooth 5.0 kanallarını desteklerken, 3 numaralı tuş ek bir çevre birimine kablosuz olarak bağlanmak için 2,4 GHz USB alıcısı kullanıyor ve 4 numaralı tuş kablolu modu destekliyor.

klavye

NEREDEN SATIN ALINIR?

Yeni klavye, 14 farklı deseni destekleyen ve silme tuşunun üzerindeki ampul tuşuna basılarak kolayca etkinleştirilebilen ayarlanabilir bir beyaz arka ışığa sahip. Eşsiz dokunsal geri bildirim ve daha hızlı çalıştırma için Satechi, kırmızı anahtarların pürüzsüzlüğünü mavi anahtarların fiziksel geri bildirimiyle birleştiren düşük profilli kahverengi anahtarlar kullanıyor.

Yazma ve oyun oynamayı dengelemek için tasarlanan klavyenin kahverengi anahtarları daha kısa bir hareket mesafesine sahip. Ayrıca, parmak yorgunluğunu azaltıyor ve daha rahat bir yazma deneyimi sunuyor. Ayrıca daha sessiz bir çalışma sunarak ofis ortamları veya ortak alanlar için ideal bir deneyim sunuyor.

Satechi'nin SM1 İnce Mekanik Arkadan Aydınlatmalı Bluetooth Klavyesi şu anda Satechi.net'te 99,99 dolara satılıyor.

Öne Çıkanlar
Başvuru tarihini kaçıran yandı! O belediye sadece KPSS 55 puanla çok sayıda memur alacak Başvuru tarihini kaçıran yandı! O belediye sadece KPSS 55 puanla çok sayıda memur alacak
15-21 Ocak Kova burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Kova burcunu nasıl etkileyecek? 15-21 Ocak Kova burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Kova burcunu nasıl etkileyecek?
15-21 Ocak Balık burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Balık burcunu nasıl etkileyecek? 15-21 Ocak Balık burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Balık burcunu nasıl etkileyecek?
Çok Okunanlar
WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı! Hemen uygulamayı açıp kontrol edin WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı! Hemen uygulamayı açıp kontrol edin Bu otomobiller tamirci yüzü görmüyor! En dayanıklı sıfır otomobiller ortaya çıktı Bu otomobiller tamirci yüzü görmüyor! En dayanıklı sıfır otomobiller ortaya çıktı Eski Twitter CEO’su yapay zekâ için 30 milyon dolar topladı! Eski Twitter CEO’su yapay zekâ için 30 milyon dolar topladı! Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak Telefon hafızasını boşaltmak için fotoğraflarınızdan vazgeçmeyin! Basit yöntemle hem depolama alanı açılacak hem de anılarınız size kalacak iPhone 16 ilk kez bu kadar yakından görüntülendi! iPhone 16 ilk kez bu kadar yakından görüntülendi!