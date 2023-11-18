Herkes yapay zekaya geçti, o platform yapay zekadan vazgeçti

2020 yılından itibaren sohbet uygulaması olarak indirilen uygulamanın birçok kullanıcısı bulunuyor. Discord daha deneme aşamasında olduğu sohbet robotu Clyde’ı için kullanıcıları üzecek bir karar aldı. Detaylar haberimizde….







BİRÇOK ŞİRKET YAPAY ZEKALI SOHBET BOTU GELİŞTİRİRKEN, O KAPATMA KARARI ALDI! CLYDE İÇİN YOLUN SONU...

Discord, yapay zekâ chatbotu Clyde'ı kapatıyor. Discord kullanıcıları artık 1 Aralık'tan itibaren Clyde ile sohbet edemeyecek.

Amerikalı teknoloji ve medya haber kaynağı olan The Verge’nin yayınladığı habere göre Discord, deneysel yapay zekâ chatbotu Clyde'ı kapatıyor.

DISCORD, CLYDE'I DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Discord, bir destek notunda chatbot'un bu ayın sonunda "devre dışı bırakılacağını" ve 1 Aralık'tan itibaren "kullanıcıların artık Clyde'ı DM'lerde, grup DM'lerinde veya sunucu sohbetinde arayamayacağını" söyledi.





Discord, bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zekâ yeteneklerini test etmeye başlamıştı.

Discord, bu yılın başlarında Clyde'ın yapay zekâ yeteneklerini test etmeye başladı. Clyde'ın neden aniden kapandığı belli değil. Ayrıca gelecekte sohbet robotlarının Nitro'ya özel ücretli bir özellik olarak geri dönmesi de mümkün.