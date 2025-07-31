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Hitit Üniversitesi'nde Stratejik Sektörler İçin Yenilikçi Cihaz Geliştirildi

Hitit Üniversitesi, savunma, havacılık ve biyomedikal alanlarında yüksek hassasiyetli parçalar üreten cihaz geliştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:50
Hitit Üniversitesi'nde Stratejik Sektörler İçin Yenilikçi Cihaz Geliştirildi

Hitit Üniversitesi'nde, savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen bir cihaz geliştirildiği duyuruldu.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademisyenleri tarafından yürütülen projede, kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim için "Tel Ark Eklemeli İmalat" (TAEİ) süreçlerine ilişkin bilgisayar destekli simülasyon modelleri oluşturuldu.

TÜBİTAK 1001 programı çerçevesinde desteklenen proje kapsamında, çok sayıda sensörle donatılmış, 5 eksenli ve özgün bir TAEİ cihazı, üniversite bünyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlandı. Bu inovatif cihaz sayesinde, savunma, havacılık ve biyomedikal alanlarında hızlı, ekonomik ve üstün özelliklere sahip parçaların üretimi mümkün olacak.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu, metal eklemeli imalat teknolojilerinin son yıllarda savunma, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığını belirtti. Baykasoğlu, bu teknoloji ile kalıp maliyetine ihtiyaç duymadan ürün prototiplerinin hızla üretilebildiğini vurguladı. "Projede, metal eklemeli imalat teknolojilerinin önemli bir türü olan tel ark eklemeli imalat süreçlerinin modellenmesine yönelik benzetim modelleri geliştirildi. Bu benzetim modellerinin doğrulanması aşamasında tüm bileşenlerin Hitit Üniversitesinde geliştirildiği bir cihaz üretildi." ifadelerini kullandı.

Proje ekibinden Doç. Dr. Öncü Akyıldız, çalışmanın savunma, havacılık ve biyomedikal alanlarına hitap eden üstün özellikli alaşımların geliştirilmesine olanak tanıyacağını, kritik öneme sahip sektörlere yönelik parçaların hızlı, ekonomik ve üstün özelliklerde üretilmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız...

Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen cihaz geliştirildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız...

Hitit Üniversitesinde savunma, havacılık ve biyomedikal gibi stratejik sektörlere yönelik kalıpsız ve yüksek hassasiyetli üretim yapabilen cihaz geliştirildiği bildirildi.

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