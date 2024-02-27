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Huawei bütçe dostu yeni telefonunu duyurdu

Huawei'nin yakında tanıtmaya hazırlandığı Huawei Nova 12 serisi akıllı telefonu FIN-AL60a model numarasıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:25
Huawei bütçe dostu yeni telefonunu duyurdu

Huawei'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı! Şirketin, Aralık ayında tanıttığı Nova 12 serisine ek bir model ekleyeceği belirtiliyor. FIN-AL60a model numarasına sahip bu cihaz, MIIT veri tabanında ortaya çıktı ve kullanıcıların heyecanını artırdı.

Huawei, ABD yaptırımları altında çalışmalarına devam ederken, Nova 12 serisine yapılacak bu yeni eklemenin detayları merakla bekleniyor. MIIT veri tabanındaki FIN-AL60a model numarasıyla listelenen telefon hakkında henüz özellikler ortaya çıkmamış olsa da, lansmanın yakın olduğuna işaret eden önemli ipuçları mevcut.

huawei nova

İlk raporlara göre, Huawei Nova 12 serisi telefonun uygun fiyatlı bir model olacağı düşünülüyor. FIN-AL60a'nın 4G desteğine sahip olması, giriş seviyesi bir ürün olabileceğini gösteriyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, bu cihazın Nova 12 serisindeki uygun fiyatlı model, yani Nova 12 Lite'in benzer bir anlayışla tasarlanmış olabileceği belirtiliyor.

Kullanıcıları heyecanlandırmak adına, yakın zamanda tanıtılan ve 150 dolarlık fiyat etiketine sahip Huawei Enjoy 70z modelinin özelliklerine de bir göz atalım. 6,75 inç LCD ekran, Kirin 710A sekiz çekirdekli işlemci, 8 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri, 13 MP + 2 MP arka kameralar, 8 MP ön kamera, 6000mAh batarya ve HarmonyOS 4.0 işletim sistemi gibi özellikleri bulunan telefon, kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

huawei nova

Bu yeni uygun fiyatlı Huawei Nova modeli, segmentinde iddialı bir alternatif olabilir. Detaylar ve özellikler resmi olarak açıklandığında, kullanıcıların beklentileri daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Resmi satışların 24 Şubat 2024 tarihinde başlaması bekleniyor ve ön siparişler ise şu anda alınmaya başlamış durumda.

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