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Huawei’den Apple Vision Pro’ya meydan okuyan gözlük: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Huawei’nin AR/VR gözlüğü Vision, hafif yapısı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Sony’nin 4K mikro-OLED panellerini kullanan Vision, kullanıcıların göz hareketlerini dışarıdan göstermeyen bir tasarıma sahip. HiSilicon çipleriyle donatılan Vision, Apple’ın Vision Pro modeline ciddi bir rakip olma potansiyeline sahip.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 17:07
Huawei’den Apple Vision Pro’ya meydan okuyan gözlük: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Huawei’nin AR/VR Alanındaki Yeni Hamlesi: Vision

Teknoloji dünyası, Huawei’nin AR/VR gözlük pazarındaki yeni oyuncusu Vision’ı konuşuyor. Hafifliği ve uygun fiyatıyla öne çıkan Vision, AR/VR deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Huawei’nin bu yeni ürünü, sektördeki rekabeti daha da kızıştıracağa benziyor.

huawei

Huawei, artan AR/VR ilgisine yanıt olarak, Apple’ın Vision Pro modeline rakip olarak tasarladığı yeni gözlüğü Vision’ı duyurdu. Vision, piyasaya sürülecek olan hafif yapısı ve uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

Huawei Vision'ın Öne Çıkan Özellikleri

Vision, sadece 350 gram ağırlığında olacak şekilde tasarlanmış, bu da onu Apple’ın 600 gram ağırlığındaki Vision Pro modelinden önemli ölçüde daha hafif yapıyor. Bu tasarım, uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Huawei Vision'ın Görsel Kalitede Sony İmzası

Huawei Vision, Sony tarafından üretilen 4K mikro-OLED paneller kullanarak yüksek çözünürlüklü görseller sunacak. Ancak, kullanıcının göz hareketlerini dışarıdan görmeyi sağlayan bir özelliğe sahip olmayacak.

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Huawei Vision'ın Çip Üretiminde Huawei’nin Cevabı

Apple’ın M2 ve R1 çiplerine karşı Huawei, HiSilicon tarafından geliştirilen kendi çiplerini kullanacak. ABD yaptırımları nedeniyle çip üretiminde zorluklar yaşayan Huawei’nin bu alandaki yenilikleri dikkat çekiyor.

Huawei Vision'ın Fiyatlandırma ve Piyasaya Çıkış

Huawei Vision, yaklaşık 1750 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek ve bu, Apple’ın 3500 dolarlık fiyat etiketine kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat.

huawei

• Huawei Vision VR gözlük fiyatı ne kadar?

Huawei Vision'ın 1750 dolardan piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da Apple Vision Pro'dan yarı fiyatında olacağı anlamına geliyor.

• Huawei Vision VR gözlük ne zaman çıkacak?

Huawei Vision'ın çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

• Huawei Vision VR gözlük Apple Vision Pro'dan farkları nelerdir?

Huawei Vision, Apple Vision Pro'dan daha hafif ve daha uygun fiyatlı olacak. Ayrıca Huawei'nin kendi çiplerini kullanması bekleniyor.

• Huawei Vision VR gözlük hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei Vision'ın 4K mikro-OLED paneller kullanacağı ve 350 gram ağırlığında olacağı söyleniyor.

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