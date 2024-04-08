Huawei’den otomotil sürprizi: 11 Nisan'da görücüye çıkabilir!

11 Nisan’da Huawei’nin Çin’de düzenleyeceği etkinlikte, henüz detayları paylaşılmamış olsa da, firmanın en yeni otomobilini ve bilgisayar serilerini sergilemesi muhtemel. Ayrıca, Hongmeng Bahar İletişim Konferansı kapsamında P70 serisi ürünlerin de tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Huawei’nin 11 Nisan’da düzenleyeceği etkinlikte, otomobil, MateBook ve P70 serilerinin tanıtımı gündemde olabilir. Otomobil sektörüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Huawei, elektrikli araçlar için geliştirdiği HarmonyOS’u entegre ettiği yeni bir aracı tanıtma ihtimali üzerinde duruyor. Luxeed iş birliğiyle hazırlanan S7 sedan aracının 2024 modelinin lansmanı bekleniyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modelden farklı olarak, S7’nin iki yeni versiyonu daha kompakt boyut ve ağırlıkta olacak. Ayrıca, her iki yeni model de 150kW gücünde ön ve 215kW gücünde arka motor barındıran dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmaya devam edecek.





HUAWEİ'NİN HARMONYOS İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Huawei’nin yaklaşan etkinliğinde, HarmonyOS’un en yeni özelliklerinin yanı sıra, MateBook X Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Kısa süre önce çeşitli bölgelerden onay alan bu bilgisayarın, Intel Core Ultra serisi işlemcilerle donatılması muhtemel. P70 serisi ürünlerin de etkinlikte yer alabileceği söylentiler arasında, ancak en son haberlere göre P70 serisinin lansmanı ertelenmiş olabilir. Geçtiğimiz yıl mart ayında piyasaya sürülen P60 modelinin ardından, bu gelişme dikkate alınmalı. Ayrıca, Huawei’nin yerel şirketlerle olan iş birliğini güçlendirerek yeni bir elektrikli araç üretim tesisi kurduğu bilgisi paylaşıldı. JAC ile ortaklaşa yürütülen Huawei Akıllı Araba Gigafactory Projesi’nin yılda 200 bin elektrikli araç üretme kapasitesine sahip olacağı açıklandı.