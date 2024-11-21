DOLAR
34,48 -0,06%
EURO
36,22 0,3%
ALTIN
2.952,95 -0,62%
BITCOIN
3.366.032,69 -3,59%

HÜRJET'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Uçtu

HÜRJET'in ikinci prototipi, yeni boyasıyla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen milli jet eğitim uçağı, havacılığımızı ileri taşıyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:56
HÜRJET'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Uçtu

HÜRJET'in İkinci Prototipi Uçuşa Geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, yeni boyasıyla gökyüzüyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in bu prototipinin milli mühendisliğimizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Görgün'den Açıklama

Görgün, TUSAŞ'ın X hesabında yaptığı paylaşımda, HÜRJET'in mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtladığını belirterek, "Türk savunma sanayisinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz." dedi. HÜRJET'in başarısında emeği geçen TUSAŞ ailesini tebrik eden Görgün, "Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." sözleriyle destek verdi.

İlk Uçuş Başarıyla Tamamlandı

HÜRJET'in ikinci prototipi, geçen hafta gerçekleştirilen ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in yeni boyasına kavuşmasının ülkemizin havacılık alanındaki gelişimini sürdüreceğini belirterek, "Geldiği noktada göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET, ülkemizin havacılık alanına damga vuracaktır. Gayretimiz ve çabamız, altın çağını yaşayan Türk havacılığını geleceğe taşımaya devam edecek," dedi.

Seri Üretim Çalışmaları Devam Ediyor

HÜRJET için seri üretim çalışmaları hızla ilerliyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üstün performans özellikleri sayesinde kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET, Türk savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olmaya aday.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HÜRJET'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Uçtu
2
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarını Tanıttı
4
Mersin'de Yapay Zeka ile Hazırlanan Çizgi Film Çocuklarla Buluşuyor
5
Biyolojik Yaş Tespiti İçin Tükürük Örnekleri Kullanılıyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TB3'ün TCG Anadolu'ya İlk Kalkış ve İnişine Övgü
7
Gelibolu Sualtı Parkı'nda 400 Istakoz Bırakıldı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar