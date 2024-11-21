HÜRJET'in İkinci Prototipi Yeni Boyasıyla Uçtu

HÜRJET'in İkinci Prototipi Uçuşa Geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, yeni boyasıyla gökyüzüyle buluştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRJET'in bu prototipinin milli mühendisliğimizin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Görgün'den Açıklama

Görgün, TUSAŞ'ın X hesabında yaptığı paylaşımda, HÜRJET'in mühendislik gücümüzle ulaştığımız seviyeyi bir kez daha kanıtladığını belirterek, "Türk savunma sanayisinin azmi ve kararlılığıyla geleceğe uçuyoruz." dedi. HÜRJET'in başarısında emeği geçen TUSAŞ ailesini tebrik eden Görgün, "Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." sözleriyle destek verdi.

İlk Uçuş Başarıyla Tamamlandı

HÜRJET'in ikinci prototipi, geçen hafta gerçekleştirilen ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in yeni boyasına kavuşmasının ülkemizin havacılık alanındaki gelişimini sürdüreceğini belirterek, "Geldiği noktada göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET, ülkemizin havacılık alanına damga vuracaktır. Gayretimiz ve çabamız, altın çağını yaşayan Türk havacılığını geleceğe taşımaya devam edecek," dedi.

Seri Üretim Çalışmaları Devam Ediyor

HÜRJET için seri üretim çalışmaları hızla ilerliyor. İlk teslimatının 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üstün performans özellikleri sayesinde kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET, Türk savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olmaya aday.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.