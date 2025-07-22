IDEF 2025: Savunma Sanayiinde Güçlü Bir Buluşma

IDEF 2025'te Savunma Sanayiinin Büyüklüğü Vurgulandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF 2025 açılış töreninde dikkat çekici bir konuşma yaptı. Görgün, bugünkü etkinliğin önemini vurgulayarak, "Bugün 3 bin 500'ü aşkın firma, bin 380'in üzerinde proje, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam, 20 milyar doların üzerinde ciro ve 7,154..." ifadelerini kullandı.

Stratejik İşbirlikleri İçin Önemli Bir Platform

Görgün, IDEF 2025 fuarının uluslararası bir işbirliği platformu olarak işlev gördüğünü belirtti. 103 ülke ve uluslararası kurumlardan katılımın olduğu bu etkinlik, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda fikirlerin buluştuğu, teknolojilerin konuşulduğu ve işbirliği anlaşmalarının imzalandığı stratejik bir platform olarak tanımlandı.

Bu fuarın, savunma sanayiinde yenilikçi çözümler ve işbirlikleri için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Görgün, katılımcılara başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.