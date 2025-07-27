DOLAR
40,52 0,04%
EURO
47,62 0,01%
ALTIN
4.337,63 0,17%
BITCOIN
4.842.063,38 -0,54%

IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Geleceği ROKETSAN ile Belirlendi

IDEF 2025 fuarında ROKETSAN'ın hipersonik füzesi en yoğun ilgiyi topladı, yenilikçi ürünler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:47
IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Geleceği ROKETSAN ile Belirlendi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' Sona Erdi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) gün sona ererken, etkinlik boyunca en çok dikkati çeken ürün ROKETSAN'ın TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füzesi oldu. Fuar, yeni nesil savunma teknolojileri ile dolup taştı.

Ayrıca Göz Dolduran Yenilikler

ASELSAN tesislerinde sergilenen EJDERHA, GÖKTAN ve KORAL 200 gibi ürünler de fuarda yoğun ilgi gördü. Uzun menzilli hipersonik balistik füzeden, yeni nesil anti-İHA sistemlerine ve modern uçak bombalarına kadar pek çok yenilikçi ürün katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Fuar boyunca savunma sanayisinin geleceği hakkında yapılan tartışmalar, Türkiye’nin bu alandaki yerini güçlendirmeye yönelik adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu Ajansı olarak etkinlik süresince elde edilen veriler ve gelişmeler, sektördeki ilerlemeleri gösterdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi. TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF 2025'e ilişkin açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık şirketleri hastanelere yapay zekâ ürünleri satmak istese de hastaneler buna hazır değil!
2
IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Geleceği ROKETSAN ile Belirlendi
3
SSB, IDEF 2025'te Stratejik İşbirliklerini Güçlendiriyor
4
BULUT, Sürü İHA Operasyonlarında Devrim Yaratacak
5
Azerbaycanlı Firmalar IDEF 2025'te Yerli Ürünlerini Sergiliyor
6
Helikopterlerin İnsansızlaşmasına Yeni Adım: IDEF 2025'te İşbirliği Protokolü İmzalandı
7
42 Türkiye, Geleceğin Yazılımcılarını Eğitimle Yetiştiriyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim