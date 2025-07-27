IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Geleceği ROKETSAN ile Belirlendi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 'IDEF 2025' Sona Erdi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) gün sona ererken, etkinlik boyunca en çok dikkati çeken ürün ROKETSAN'ın TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füzesi oldu. Fuar, yeni nesil savunma teknolojileri ile dolup taştı.

Ayrıca Göz Dolduran Yenilikler

ASELSAN tesislerinde sergilenen EJDERHA, GÖKTAN ve KORAL 200 gibi ürünler de fuarda yoğun ilgi gördü. Uzun menzilli hipersonik balistik füzeden, yeni nesil anti-İHA sistemlerine ve modern uçak bombalarına kadar pek çok yenilikçi ürün katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Fuar boyunca savunma sanayisinin geleceği hakkında yapılan tartışmalar, Türkiye’nin bu alandaki yerini güçlendirmeye yönelik adımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Anadolu Ajansı olarak etkinlik süresince elde edilen veriler ve gelişmeler, sektördeki ilerlemeleri gösterdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi. TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF 2025'e ilişkin açıklamada bulundu.