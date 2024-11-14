İkiz Kardeşler Oyun Geliştirme Alanında Yenilikçi Deneyimler Sunuyor

Zonguldak'taki İkiz Kardeşler Oyun Sektöründe Fırtına Gibi

Zonguldak'ta oyun geliştirme firması kuran ikiz kardeşler Bertan ve İlkan Gökalp, oyun tutkunlarına yenilikçi deneyimler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 5 yıl önce Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen "Siber Vatan" programına katılmasıyla kariyerlerine yön veren ikiz kardeşler, sektördeki bilgi ve deneyimlerini üniversite öğrencileriyle de paylaşmayı amaçlanıyor.

Gelişim Süreci ve Eğitimler

22 yaşındaki Gökalp kardeşler, oyun geliştirme dünyasına adım attıktan sonra, ilkokul arkadaşı Görkem Güngör ile birlikte firma kurarak projelerine hız verdiler. Altı kişilik ekipleri, modelleme, programlama ve sanal gerçeklik teknolojileri alanlarında uzmanlaşarak VR teknolojisi ile yenilikçi oyun deneyimleri sunmayı hedefliyor. Toplamda üç mobil ve iki bilgisayar oyunu geliştiren ikiz kardeşler, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki üniversitelerde eğitimler vererek deneyimlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Siber Vatan Programının Katkıları

Bertan Gökalp, üniversite yıllarında oyun geliştirme sektörüne ilk adımlarını attığını ve yaptığı eğitimlerle kendisini geliştirmenin yanı sıra, Türkmenistan'daki Siber Vatan programından aldıkları desteklerle ilerleme kaydettiklerini belirtti. Gökalp, "Oyun geliştirme sektöründe de yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Siber Vatan bize eğitim ve mentor desteğini hiç bırakmadı" şeklinde konuştu. Bu süreçte kazandıkları deneyimlerin oyun projelerine yansıdığını ekledi.

Gelecek Hedefleri

İlkan Gökalp ise oyun motoru eğitimleri veren kardeşi sayesinde mobil oyun sektörüne geçiş yaptıklarını belirterek, oyun geliştirmeye yönelik sanal gerçeklik oyunları yaptıklarını vurguladı. "Beraber bir yıl sürede oyunumuzu geliştirdik. Oyunumuz çok revizyon geçirdi, ama sonunda elde ettiğimiz iş gayet güzel oldu," diyen Gökalp, öğrencilere ücretsiz mentörlük hizmeti sunduklarını ve gelecekte Zonguldak'ta eğittikleri öğrencileri kendi bünyelerine almak ya da yeni şirket kurmalarına yardımcı olmayı planladıklarını söyledi. "Büyük bir oyun geliştirme şirketi kurmayı hedefliyoruz" ifadeleriyle amaçlarını özetledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.