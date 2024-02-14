İlk otonom araç kazasında ölen Tesla çalışanının eşi, kendisinin ve kocasının 'kobay' olduğunu iddia etti!

Tesla'da işe alım görevlisi olarak çalışan Hans von Ohain, Tesla Model 3'ünün yoldan çıkarak bir ağaca çarpması ve alevler içinde kalmasının ardından Colorado'daki bir dağ yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Washington Post'un haberine göre, 2022 kazası sırasında araçta bulunan ve olaydan sağ kurtulan Ohain'in arkadaşı Erik Rossiter, ilk müdahale ekiplerine Ohain'in Tesla'daki otomatik sürüş özelliğini kullandığını ve aracın doğrudan yoldan çıktığını söyledi.

Eğer Rossiter'in söylediklerinin doğruluğu kanıtlanırsa, Tesla'nın şimdiye kadar kamuya açık olarak kabul etmeyi reddettiği olay, otomobil şirketinin tam otonom sürüş teknolojisiyle bağlantılı bilinen ilk ölüm vakası olarak kayıtlara geçecek.

Ohain'in kaza sırasında alkollü olduğu ve kanındaki alkol seviyesinin yasal sınırın üç kat üzerinde olduğu tespit edilirken, görevliler olayın tipik bir alkollü araç kazası olmadığını tespit etti. The Post'un haberine göre, çarpışmadan önce aracın fren yapmaya çalıştığını gösteren herhangi bir patinaj izi yoktu. Fakat olay yerinde yuvarlanan lastik izleri vardı ve bu da çarpışmadan sonra aracın tekerlerine hâlâ güç aktarıldığı anlamına geliyordu.





“BİZE YANLIŞ BİR GÜVENLİK HİSSİ SATILDI”

Colorado Eyaleti Devriye Çavuşu Robert Madden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çarpışma dinamikleri ve aracın ani bir manevra yaptığına dair herhangi bir kanıt olmaksızın yoldan çıkması göz önüne alındığında, bu durum sürücü destek özelliğinin devreye girmiş olmasıyla uyuşuyor" dedi.

Madden, ayrıca aracı saran yangını, büyük ölçüde Ohain'in kullandığı Tesla'nın alt takımında bulunan lityum-iyon pil hücreleri nedeniyle karşılaştığı en yoğun araç yangınlarından biri olarak tanımladı.

The Post'a göre, Ohain'in ölüm nedeni duman soluma ve termal yaralanmalar olarak belirlendi ve alevlerin yoğunluğu olmasaydı muhtemelen kazadan sağ kurtulacaktı.

Ohain'in eşi Nora Bass, The Post'a yaptığı açıklamada, kocasının Elon Musk'ın otonom araçların geleceğine dair vizyonuna o kadar inandığını ve Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye yardımcı olmak için "sarsıntılı" deneyimi tolere etmeye istekli olduğunu söyledi.

Ancak Tesla şu ana kadar Ohain'in ölümü hakkında sessiz kaldığından, yayın organına, kendisinin ve kocasının yanlış bir güvenlik vaadiyle teknolojideki pürüzleri gideren "sadece kobay" olduklarını hissettiğini söyledi.

Bass The Post'a yaptığı açıklamada, "Hans ne kadar sarhoş olursa olsun, Musk bu aracın kendi kendini sürebileceğini ve aslında bir insandan daha iyi olduğunu iddia etti. Bize yanlış bir güvenlik hissi satıldı” diye konuştu.

Öte yandan, Tesla'nın mevcut kendi kendine sürüş teknolojisi için feragatnamesi şu şekilde: "Otopilot, Geliştirilmiş Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği, elleri direksiyonda olan ve her an kontrolü devralmaya hazır olan tamamen dikkatli bir sürücü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu özellikler zaman içinde daha yetenekli hale gelmek üzere tasarlanmış olsa da, şu anda etkin olan özellikler aracı otonom hale getirmez."