IMF: Yapay zekâ küresel işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyecek!

Yapay zekâ yaşamın her alanında kendini fazlasıyla hissettirmeye başladı. IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva ise bu konuda tedirgin edici bir açıklamada bulunarak yapay zekânın küresel işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyeceğini söyledi.

Georgieva, pazar günü bir blog yazısında, IMF'nin konuyla ilgili son analizine atıfta bulunarak, "Gelişmiş ekonomiler, yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilere kıyasla yapay zekâdan kaynaklanan daha büyük risklerle ve aynı zamanda faydalarından yararlanmak için daha fazla fırsatla karşı karşıya" diye yazdı.

Georgieva, bunun nedeninin yapay zekânın "yüksek vasıflı işleri etkileme kabiliyeti" olduğunu söyledi. Aynı zamanda, gelişmiş ekonomiler söz konusu olduğunda, işlerin yaklaşık yüzde 60'ının yapay zekâdan etkilenebileceğini de sözlerine ekledi.

Genel Müdür, "Maruz kalınan işlerin yaklaşık yarısı yapay zekâ entegrasyonundan faydalanarak üretkenliği artırabilir. Diğer yarısı için ise, yapay zekâ uygulamaları şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen temel görevleri yerine getirebilir, bu da işgücü talebini azaltarak daha düşük ücretlere ve daha az işe alımlara yol açabilir. En uç durumlarda, bu işlerin bazıları ortadan kalkabilir" dedi.

Buna karşılık Georgieva, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekâdan kaynaklanan daha az acil kesintiyle karşılaşmasını bekliyor.





GOLDMAN SACHS VE ANNESH RAMAN DA BENZER ŞEYLER SÖYLEDİ

Ayrıca, Georgieva, politika yapıcıları yapay zekânın getirebileceği potansiyel eşitsizlik ve sosyal gerilimlere karşı korunmaya çağırdı. Georgieva ayrıca ülkelerden kapsamlı sosyal güvenlik ağları oluşturmalarını ve savunmasız çalışanlar için yeniden eğitim programları sunmalarını istedi.

IMF, yapay zekâ konusunda uyarılarda bulunma konusunda yalnız değil. Mart ayında Goldman Sachs, bir raporunda yapay zekânın 300 milyondan fazla işi bitirebileceğini söyledi.

LinkedIn Başkan Yardımcısı Annesh Raman ise kasım ayında bir podcast röportajında yapay zekânın teknik becerilerin değerini azaltacağını ve yumuşak becerileri daha önemli hale getireceğini söyledi.

Raman, Microsoft'un "Worklab" podcast'inin sunucusu Molly Wood'a "Bir diplomanın raf ömrü oldukça dramatik bir şekilde daralıyor" dedi.