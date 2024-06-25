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Instagram hesabı olanlar dikkat! Arkadaşlarınız sizden gizli bunu yapabilir!

Oldukça popüler bir sosyal medya platformu olan Instagram, kullanıcıların uzun süredir merakla beklediği bir özelliği nihayet kullanıma sundu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 25.06.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:30
Instagram hesabı olanlar dikkat! Arkadaşlarınız sizden gizli bunu yapabilir!

Yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun süredir mevcut olan canlı yayın özelliğini geliştirerek daha dikkat çekici hale getirdi. Detaylar haberimizde…

dizi

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU: ARKADAŞLARINIZ SİZDEN HABERSİZ BUNU YAPABİLECEK...

Popüler sosyal medya platformu Meta, kullanıcılarının öneri ve tercihlerini dikkate alarak Instagram'a yeni bir özellik kazandırdı. Bu yeni özellik sayesinde artık canlı yayınlarınızı yalnızca 'yakın arkadaş' listenizdeki kişilerle paylaşabileceksiniz.

Yakın zamana kadar Instagram kullanıcıları canlı yayın başlattığında tüm takipçilerine anında bilgi veriliyordu. Ancak bazı kişiler canlı yayınlarının izlenme sayısını belirli bir grup insanla sınırlamayı tercih ediyor. Meta, bu kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt olarak, canlı yayınları yalnızca 'yakın arkadaş' listesindeki kişilerin izleyebilmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu.

INSTAGRAM 'YAKIN ARKADAŞLAR' ÖZELLİĞİNİ GENİŞLETİYOR: HİKAYENİN YANI SIRA CANLI YAYINLARI DA KAPSAYACAK

Geçtiğimiz yıl Instagram, kullanıcıların gönderilerini yalnızca yakın arkadaşlarının görebilmesi için akışlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan bir özellik ekledi. İlk olarak 2018 yılında hikayeler için başlatılan bu sistem, giderek genişledi ve yayın ve reel video akışı için erişilebilir hale geldi. Son olarak bu özellik canlı yayınlara da dahil edildi.

Yeni özellik sayesinde 'yakın arkadaşlarınızla' içerik paylaştığınızda bu listede bulunmayan kişiler paylaşımlarınızı görüntüleyemeyecek, beğenemeyecek ve yorum yapamayacak. Özetle, gönderinizle hiçbir şekilde etkileşime geçemezler. Bu ek adım, kullanıcıların gizliliğini artırır ve paylaşmayı seçtikleri şeyler üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlar.

Instagram'ın bu yeni özelliği, platformdaki etkileşimleri geliştirerek onları daha samimi hale getirecek ve kullanıcı gizliliğini koruyacak. Kullanıcılar artık daha kişisel ve anlamlı anlarını yalnızca en yakın arkadaşlarına canlı yayınlayarak paylaşma seçeneğine sahip olacak.

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