Instagram kullanıcıları bayram edecek! TikTok'taki o özellik sonunda geldi

Instagram, haziran ayı içerisinde ABD'de kullanıma sunduğu Reels video yükleme özelliğini tüm kullanıcılara açtığını duyurdu.Artık yaratıcıların yetkilendirdiği içerikler tarafından oluşturulan Reels videoları, farklı bir aracı program olmadan da direkt olarak telefonunuza yükleyebileceksiniz.

Instagram kullanıcıları bayram edecek! TikTok'taki o özellik sonunda geldi
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Meta, haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların kullanımına sunmuş olduğu Reels indirme özelliğini bütün kullanıcıların kullanabilmesi için genişlettiğini duyurmuştu. Bu gelişme ile beraber TikTok'ta da benzer bir özellik, artık Instagram'daki videoların cep telefonunuza daha rahat indirilmesine olanak tanıyacak.

İçerik üreticileri Reels, videolarının yüklenmesine izin verdiği takdirde kullanıcılar videoları doğrudan indirebilecek. Ancak indirilen Reels videolarının üzerinde, indirilen videonun ise hangi kullanıcının olduğu durumunu belirlemenize yardımcı olacak bir Instagram filigranı bulunur.

Instagram Reels indirme özelliği

Instagram Reels indirme özelliğini nasıl kullanırım?

Reels videolarını indirebilmek için “Paylaş” menüsü içerisinde yer alan yeni bir “İndir” seçeneği bulunmaktadır. Bu özellikle birlikte herkese açık paylaşılan ve yaratıcının izin vermiş olduğu Reels videolarını mobil cihazınıza indirebileceksiniz.

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