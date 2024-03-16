Instagram, TikTok'a özendi: Yeni özelliği devreye alıyor

İnstagram reels üzerinde çalışmalara devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'de yasak getirilen Tiktok için kısa viode hizmeti ön planda tutulurken instagram da fırsatı değerlendirdi. Reels için Spins isimli özelliği test edilirken kullanıcılar araştırmalarına başladı.
İnstagram, Tiktok altrenatifi olarak Reels için Spins isimli özelliği geliştirdi. Başka bir kişinin reels videosu metni ya da sesi değiştirerek yayılanabilecek. Trend videoların daha geniş kitlelere yayılması amaçlanmaktadır.
Reels videosunun sahibi ise bir kişi içeriği olurken spinlendiğinde kredi alabilecek. Bu durumda orijinal videonun öne çıkmasıyla beraber eğlenceli videolar oluşturulması olarak kullanıcılara sunulacak. Sosyal medyadaki paylaşımlarda bu özelliğin nasıl kullanılabileceğine dair detaylara değinildi. Bu duruma örnek verecek olursak “Pazartesi sabahları ben” gibi bir video yayınlayabilir. Ardından Spins sayesinde başka kullanıcılar aynı videoyu kullanarak farklı senaryolar üretebilir.
İnstagram reels üzerinde çalışmalara devam ederken geçtiğimiz günlerde ABD'de yasak getirilen Tiktok için kısa viode hizmeti ön planda tutulurken instagram da fırsatı değerlendirdi. Reels için Spins isimli özelliği test edilirken kullanıcılar araştırmalarına başladı.
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