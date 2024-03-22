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iOS 17.4.1 güncellemesiyle gelecek yenilikler belli oldu

Apple üzerinde çeşitli güncellemeler yapılmaya devam ederken İOS 17.4.1 güncellemesinin yayınlandığı duyuruldu. Yeni sürümle beraber yeni özellikler sunulurken işte tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:09
iOS 17.4.1 güncellemesiyle gelecek yenilikler belli oldu

İOS'un geliştirdiği sürümler üzerine şirket, geçtiğimiz günlerde İOS 17.4 güncellemesini yayınlarken devamında ise 17.4.1 sürümü kullanıcılar ile buluştu. Güncelleme sonrasında yapılacak değişiklikler, yeni özellikler ve düzenlemeler merak konusu oldu. İşte detaylar...

İOS 17.4.1 GÜNCELLEMESİ
1,62 GB dosya boyutundaki iOS 17.4.1 sürümlü güncellemenin notlarına baktığımızda yeni yazılımın mantar, anka kuşu, kırık zincir ile 18 vücut ve insan emojisinin devreye girdiği görülmektedir. Birçok kullanıcının uzun zamandır beklediği bu yeni emojiler, kullanıcıların sohbetlerine bir renk katması bekleniyor.

YENİ SÜRÜM ÜZERİNE DÜZENLEMELER
EMOJİ
-Yeni mantar, anka kuşu, misket limonu, kırık zincir ve sallanan kafa emojileri klavyede yerlerini aldı.
-18 vücut ve insan emojisi her iki yöne de bakma seçenekleri vardır.

ios 17.4.1
APPLE PODCASTS
-Dökümlerin bir kısmı İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerle sunulurken eş zaanlı olarak vurgulandı.
-Metinlerde sözcük ya da ifade aranırken o nokta üzerinde oynatılırken metin puntosu, kontrastı artır ve Voice over gibi erişebilirlik vardır.

APPLE GÜNCELLEME AŞAMALARI
-Ayarlara girin
-Genel bölümüne giriş yapın
-Yazılım güncellemesine basın
-İOS 17.4.2 güncellemesini indire basın.

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