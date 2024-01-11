Iphone 15 alanlar hayatının hatasını yaptı! Milyonlarca kişinin parası resmen çöp oldu

İphone 15 kullanıcılarından şikayetler gelmeye devam ederken telefonun bıktıran o sorunu gündeme geldi. 80 bin TL'lik rezalet olarak adlandırılan İphone 15 Pro'daki problemler haberimizde.

Iphone 15 alanlar hayatının hatasını yaptı! Milyonlarca kişinin parası resmen çöp oldu
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İphone 15 Pro çıkışıyla beraber kullanıcıların dikkatini çekerken bu defa yaşanan sorunlar illallah ettirdi. 76.299 TL'den başlayan rakamlarla satışa çıkartılan lüks akıllı telefon kullanıcıların beklentisini karşılayamadı.

Kullanıcıların paylaştığı deneyimler üzerine İphone 15 Pro'nun arka kısmında soyulmalar, telefonun görsel bütünlüğünü ciddi oranda etkilediği belirtildi. Özellikle cihazın estetik görünümüne önem verenler tarafından rahatsız edici durum olarak yorumlandı.

iphone 15
Sorunu yaşayan tek kullanıcının olmadığı gelen yorumlar üzerinden anlaşılırken bu tarz durumlarda genel sorun olup olmadığı net olarak belirlenmedi. Farklı kullanıcılarda da benzer sorunlar yaşanırken konunun cihaz üretimde yaşanan kalite sorunu olduğu tahminleri yapılıyor.
Apple tarafından bu zamana kadar konu hakkında resmi açıklama gelmemesiyle İphone modelerindeki sorunlar peş peşe gündeme geldi. pple, kullanıcılarına yaşanan sorunlar karşısında genellikle ücretsiz telefon değişimi veya tamir hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmıştı. Sorun üzerine Apple'den açıklama gelerek çözüm sunulması bekleniyor.

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