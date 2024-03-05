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iPhone 15 Pro Max artık en hızlı iPhone değil

AnTuTu, Apple'ın en hızlı cihazları listesini açıkladı. Peki geçen ay, hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi?

Yayın Tarihi: 05.03.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 13:36
iPhone 15 Pro Max artık en hızlı iPhone değil

AnTuTu, teknoloji dünyasının nabzını tutarak Apple'ın en hızlı cihazlarını belirledi. Geçtiğimiz yılın etkinliklerinde tanıtılan iPhone 15 modelleri, özellikle performanslarıyla dikkat çekmişti. Ancak, standart ve Pro modeller arasındaki işlemci farkı, kullanıcılar arasında merak konusu olmuştu. Şubat ayına dair en güncel verilere göre, Apple'ın en hızlı cihazları şu an hangileri?

AnTuTu'nun raporuna göre, şubat ayının en hızlı Apple cihazı, etkileyici bir performans sergileyen 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. 2 milyon 167 bin 410 puan alan bu tablet, listenin zirvesinde yer alırken, 11 inç iPad Pro 4 ise 1 milyon 981 bin 45 puanla ikinci sıraya yerleşti. Geçmiş aylarda zirveyi bırakmayan 12.9 inç iPad Pro 5 ise 1 milyon 859 bin 895 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu. Ardından, 11 inç iPad Pro 3 1 milyon 787 bin 294 puanla dördüncü sıradaki yerini aldı.

antutu

İlginç bir şekilde, iPhone 15 Pro modelleri, güçlü mobil işlemcilerine rağmen listenin alt sıralarında kendine yer buldu. Apple A17 Pro işlemciye sahip olan iPhone 15 Pro altıncı sırada, iPhone 15 Pro Max ise yedinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, Apple A16 Bionic işlemcileriyle listeye dahil olurken, iPhone 15 Plus ise yedinci sırayı zorluyor.

Bu veriler, Apple'ın cihazları arasında performans farklılıklarının olduğunu ve iPad Pro modellerinin şu anda en üst sıralarda yer aldığını gösteriyor. Kullanıcılar, bu listeyi göz önünde bulundurarak cihaz seçimlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilirler. Apple'ın gelecekteki ürün lansmanları ve teknolojik gelişmeler, bu sıralamanın nasıl değişebileceğini merakla bekleyen teknoloji tutkunları için heyecan verici olacak.

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