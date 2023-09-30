iPhone 15'ler İstanbul'daki mağazaya helikopterle getirildi

Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği iPhone 15 modelleri, İstanbul'da bir AVM'de satışa sunulmadan önce oldukça ilginç bir taşıma yöntemiyle gelmeye hazırlanıyor. Gece saatlerinde gerçekleşen bu olağanüstü etkinlikte iPhone 15'ler, helikopterle mağazaya ulaştırıldı. Bu özel taşıma şekli, Apple hayranlarını heyecanlandırdı ve yeni iPhone modellerine olan ilgiyi daha da artırdı. Görsel şovla gerçekleştirilen bu etkinlik, iPhone tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği yeni modellerin lansmanına dair merakı artırdı. Gelişen teknoloji ve yoğun rekabet ortamında, teknoloji şirketlerinin ürün lansmanlarında inovatif ve dikkat çekici tanıtım yöntemleri kullanması sıkça karşılaşılan bir durum haline geldi. Bu seferki olağanüstü taşıma yöntemi, iPhone 15'in sunacağı yeniliklerle birleşerek heyecanı daha da artırdı. Apple'ın güncel teknoloji ve tasarım anlayışını yansıtması beklenen iPhone 15 modelleri, bu özel taşıma etkinliğiyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.





Teknoloji devi Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 15, İstanbul'da büyük bir heyecanla beklenen lansmanı öncesinde unutulmaz bir tanıtım etkinliği ile gündeme geldi. iPhone 15 modelleri, satışa sunulacakları AVM'ye helikopterle getirildi. Gece saatlerinde gerçekleşen bu etkinlik, teknoloji tutkunlarının ve Apple hayranlarının büyük ilgisini çekti. AVM'nin çatısından halatlarla indirilen görevliler, çelik kutularda getirilen iPhone 15'leri mağazaya teslim etti. Bu olağanüstü tanıtım yöntemi, iPhone 15'in beklenenin ötesinde bir akıllı telefon olduğunu gösterdi. iPhone 15'in fiyatları da merakla bekleniyordu. En uygun modeli 49.999 TL'den başlıyor ve depolama kapasitesine göre fiyatlar artıyor. Özellikle yüksek depolama kapasitesine sahip iPhone 15 Pro Max modeli, 92.999 TL gibi bir fiyatla satışa sunulacak. Apple, bu lansmanla birlikte teknoloji severleri heyecanlandırmayı ve iPhone 15'in beklentileri karşılayacak nitelikte bir cihaz olduğunu vurgulamayı başardı.