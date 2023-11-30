iPhone 16'da bu özelliği bekleyenler hüsrana uğrayacak

2017 yılında iPhone X'in tanıtılmasıyla birlikte Apple, Touch ID teknolojisinden uzaklaştı. Şirket, iPhone X ve Face ID adını verdiği akıllı telefon modeline tamamen yeni bir yüz tanıma sistemi kazandırdı. Bir süre sonrasında ise Touch ID'nin geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Apple, Touch ID teknolojisine döneceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak yeni bir rapor, konuyla ilgili bazı dikkat çekici iddiaları ortaya koyuyor.

"iPhone 16 serisinde Touch ID yok"





Raporda, Apple'ın yakın süreçte Touch ID'yi yeniden tanıtma planının olmadığı ve şirketin böyle planı olmadığı için Touch ID teknolojisinin iPhone 16 serisine entegre edilmeyeceğini iddia ediliyor.

Weibo'da yer alan bir diğer iddia ise Apple'ın Touch ID sürecinde kullanılan çipin üretimini durdurduğu ve geri getirme gibi bir planının olmadığı yönünde.

Apple şu anda düşük maliyetli iPhone SE serisinde Touch ID kullanıyor. Şirketin şimdilerde yeni nesil iPhone SE 4'ü geliştirdiği söyleniyor. Büyük olasılıkla bu model Touch ID'den uzaklaşacağı ve Face ID için de gerekli tüm bileşenleri içereceği konuşuluyor.