iPhone 16'da bu özelliği bekleyenler hüsrana uğrayacak

Apple'ın iPhone'larda Face ID kullanımına ilişkin bazı zamanlarda bazı iddialar ortaya atılmıştı ancak bu yeni iddia, iPhone 16'da Touch ID'nin olmasını bekleyenleri oldukça fazla üzecek.

iPhone 16'da bu özelliği bekleyenler hüsrana uğrayacak
Yayın Tarihi:

2017 yılında iPhone X'in tanıtılmasıyla birlikte Apple, Touch ID teknolojisinden uzaklaştı. Şirket, iPhone X ve Face ID adını verdiği akıllı telefon modeline tamamen yeni bir yüz tanıma sistemi kazandırdı. Bir süre sonrasında ise Touch ID'nin geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Apple, Touch ID teknolojisine döneceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak yeni bir rapor, konuyla ilgili bazı dikkat çekici iddiaları ortaya koyuyor.

"iPhone 16 serisinde Touch ID yok"

iPhone 16'da bu özelliği bekleyenler hüsrana uğrayacak

Raporda, Apple'ın yakın süreçte Touch ID'yi yeniden tanıtma planının olmadığı ve şirketin böyle planı olmadığı için Touch ID teknolojisinin iPhone 16 serisine entegre edilmeyeceğini iddia ediliyor.

Weibo'da yer alan bir diğer iddia ise Apple'ın Touch ID sürecinde kullanılan çipin üretimini durdurduğu ve geri getirme gibi bir planının olmadığı yönünde.

Apple şu anda düşük maliyetli iPhone SE serisinde Touch ID kullanıyor. Şirketin şimdilerde yeni nesil iPhone SE 4'ü geliştirdiği söyleniyor. Büyük olasılıkla bu model Touch ID'den uzaklaşacağı ve Face ID için de gerekli tüm bileşenleri içereceği konuşuluyor.

Öne Çıkanlar
Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi Altın, dolar değil ev alacaklara kritik uyarı! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi
Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri Zencefil Shot Tarifi: Taze Zencefil, Limon ve Diğer Malzemelerle Yapılan Sağlık İksiri
Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi Gram ve çeyrek altın almak için son şans! İslam Memiş alım fırsatı için tarih verdi
Çok Okunanlar
Instagram kullanıcıları bayram edecek! TikTok'taki o özellik sonunda geldi Instagram kullanıcıları bayram edecek! TikTok'taki o özellik sonunda geldi Porsche'taki bu özellik göz kamaştırdı! 3 saniyede bakın neler oluyor Porsche'taki bu özellik göz kamaştırdı! 3 saniyede bakın neler oluyor ChatGPT 50 yıl içerisinde yerimize geçebilir ChatGPT 50 yıl içerisinde yerimize geçebilir 2023'ün sonuna doğru Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatları düştü 2023'ün sonuna doğru Avrupa'da akıllı telefon sevkiyatları düştü Telefonunuzu hemen kontrol edin! Eğer bu uygulamalar yüklüyse yandınız Telefonunuzu hemen kontrol edin! Eğer bu uygulamalar yüklüyse yandınız