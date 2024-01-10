iPhone 16 ilk kez bu kadar yakından görüntülendi!

Apple'ın iPhone 16 serisini 8 ay sonra tanıtacak. Fakat iPhone 16’ya ilişkin şimdiden duyduğumuz o kadar bilgi yayıldı ki, bir grafik tasarımcı X'te son sızıntılara dayanarak normal iPhone 16 modellerinin bir konseptini paylaştı.

X kullanıcısı Jia, iPhone 12'ye benzeyen ancak önemli değişiklikler içeren normal iPhone 16 modelinin ikinci konseptini yayınladı. Onun konsepti MacRumors, URedditor, DSCC analisti Ross Young'dan gelen bilgiler ve daha fazlasından gelen sızıntılara dayanıyor.

iPhone 15, iPhone 14'e kıyasla ciddi bir değişiklik olsa da, yaklaşmakta olan bu iPhone 16 modeli, Uzamsal Video desteği için dikey olarak hizalanmış kamera gibi önemli bir değişiklik getirecek.

Bu tasarım değişikliği, Apple'ın standart telefonlarının Vision Pro'yu tanıtmanın bir başka yolu olan Uzamsal Video çekmesine olanak tanıyacak. Buna ek olarak, iPhone 16 muhtemelen canlı çeviri, müzik çalma, kısayol ekleme, Odak Modu ayarlama gibi bir eylemi ayarlamak için mükemmel olacak daha küçük bir eylem butonu ekleyecek.





İPHONE 16 PRO MODELLERİNDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

8 ay sonra tanıtılması planlanan bu telefon için söylenen bir başka tuş da bir yakalama tuşu. Bir zamanlar dedikodu olarak yayılan söylentiler, bu eklemenin fotoğraf ve video çekmek için daha uygun olduğunu doğruladı.

Bunun yanı sıra, yeni iPhone'un iPhone 15 versiyonlarından farklı bir yüzeye sahip olması pek olası değil. Apple, dokulu mat bir yüzey oluşturmak için kazınmış nanokristal parçacıklarla arka yüzünü parlatmadan önce yeni bir optimize edilmiş çift iyon değişim işlemi kullanıyor.

Öte yandan Apple, Pro modelleri için kamera yükseltmeleri getirecek ve en önemlisi, bu telefonları 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlarla daha büyük hale getirecek. Bu, daha büyük piller ve ayrıca daha küçük Pro sürümü için bir tetraprizma lens getirmeye yardımcı olacak.