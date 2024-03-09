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iPhone'dan Android'e geçmek artık daha basit olacak

Apple'ın İOS cihazlardan Android telefonlara geçici kolaylaştıracak uygulama üzerine çalışmalar başlatıldı. İOS'a geçmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 09.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:40
iPhone'dan Android'e geçmek artık daha basit olacak

Avrupa Birliği‘nin geçen yıl yürürlüğe soktuğu Dijital Pazarlar Yasası, firmaları rekabete koştururken kullanıcıların lehine olan bu yasa kapsamında Apple, Microsoft ve Google gibi firmalar, düzenlemelere giderek yeni çalışmalar başlattı.

Apple üzerinde gelen güncellemelerle beraber İOS 17.4 sürümü ile akıllı telefonlar için 3. taraf mağazalardan uygulama indirilebilirken Avrupa Birliği sınırlama getirdi. Apple, önemli bir adıma imza atarken ABD'li teknoloji devi kullanıcıların telefona geçişini kolaylaştırdığının altını çizdi.
apple andorid
APPLE'DEN ANDROİD'DE GEÇİŞ BAŞLADI
Dijital pazarlar yasasına uyum sağlanırken bunun üzerine belge yayınlandı. WEB sitesi üzerinden Safari'yi kaldırabilme ve navigasyon hizmetlerinde değişiklik olma ihtimaline değindi. Belge üzerinde Apple'ın İOS cihazlarındaki verilerin Anroid telefonlara aktarma işleminin daha kolay hale getirildiği belirtildi.
iOS cihazdan Android telefona geçiş yapmak için eliniz ayağınız olacak uygulama mevcut. Fakat bunlar, tüm verileri aktarmadığı bilgisi verildi. Yani kapsamlı olmadıkları için bir hayli uğraştırıyorlar. Bu durum ise kullanıcı deneyimini düşürüyor. Apple da eksiksiz aktarım yapacağı söylenen bu uygulama deneyimi yüksek tutması amacıyla devam etmektedir.

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