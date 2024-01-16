iPhone kameraları giysi etiketlerindeki şifreli sembolleri tercüme edebiliyor!

Bir yerlerde bir grafik bulup tüm bu kafa karıştırıcı çamaşır sembollerini tek tek çözmek mümkün olsa da bunun iPhone cihazlar aracılığıyla çok daha kolay bir yol olduğu ortaya çıktı.

Bu özellik, iPhone'unuzun kamera uygulamasında yerleşik olarak bulunuyor ve bu nedenle özel bir uygulamaya gerek kalmıyor.

Bazı kullanıcıların ilk kez 2023 yılında, en son iOS'un eylül ayında herkese açık olarak piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce fark ettiği bu özellik çok yaygın olarak bilinmiyor. TikTok’ta Aleisa Mora adlı bir kullanıcının, bu özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin çektiği video viral oldu.

Mora, “Giysi etiketlerindeki tüm bu semboller genellikle beni biraz şaşırtıyor, bu yüzden çamaşırları netleştirmek için bu özelliği denemeye hevesliydim” dedi.





NASIL ÇALIŞIYOR?

1. Etiketi kafanızı karıştıran bir giysi bulun.

2. Çamaşır bakım sembollerinin bulunduğu etiketin fotoğrafını çekin.

Bu giysi etiketinin altında net yıkama talimatları yer alsa da, tüm giysilerde bu talimatlar bulunmuyor veya hepsinde anladığınız bir dilde talimatlar yer almıyor.

3. Fotoğraf kitaplığınızda yeni çektiğiniz resme gidin ve bilgi sembolüne tıklayın.

Burada belli belirsiz görebileceğiniz bir çamaşır makinesi sembolünün önizlemesini bile verebilir veya vermeyebilir.

4. "Çamaşır Bakımına Bakın" üzerine tıklayın.

5. Sonuçlara bakın.