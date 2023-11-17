iPhone'lara yeni bir soluk gelecek! iOS 17.2 ile bu özellikler entegre edilecek

IOs güncellemeleri son hızıyla devam ediyor! 17.2 güncellemesiyle birçok yeniliğe sahip olacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ IPHONE GÜNCELLEMESİ

Apple markası kullanıcılarına yeni güncellemelerini sık sık sunmaya devam ediyor. IOs 17.2 güncellemesiyle birlikte birçok yenilik gelecek. Yeni güncellemeyle Mesajlar uygulamasında sohbet balonuna uzun basılı tutarak dokunma tepkisi gibi çıkartmalar ekleyebileceksiniz. Aynı zamanda iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Vision Pro kulaklığında Fotoğraflar uygulamasında olan uzaysal video kaydı desteklenecek. Uzaysal video kaydı Ayarlar kısmından açılabilecek. Apple Music uygulamasında da ortak çalma listeleri oluşturulabilecek.





Yeni güncellemede Apple Music uygulamasında Dinleme Geçmişi özelliği Odak Filtre yer alacak ve başka cihazlardan da istenen müzik özelliği etkinleştirilecek. IPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullananlar Eylem düğmesine yeni Çeviri seçeneği ekleyebilecek. Telefona yeni widget eklemelerini de güncellemeyle birlikte yapabileceksiniz. Hava Durumu, Detaylar, Günlük Tahmin, Dijital Saat widgetları yoğun ilgi görecek. Ayarlar uygulamasında Acil Durum Uyarılarına girerek Yerel Farkındalık seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Kişiler uygulamasına girerek İletişim Posteri ayarlaması yaparken isme gökkuşağı renkli metin seçilebilecek. Memoji uygulamasında ise vücut bölümünden bel, göğüs, omuz, kollar eklenebilecek. App Store kategorilerinde de yeni bir üst çubuk gezinme özelliği gelecek. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara Siri iyileştirmeleri de gelecek.