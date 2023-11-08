iPhone'larda çileye dönen sorunlar iOS 17.1.1 ile çözüme kavuşacak
Apple'den kafaları karıştıran sorunlar gündeme gelirken İOS 17.1.1. güncellemesiyle kullanıma başladı. Yeni sürümle beraber kusursuz hale geldi. İşte tüm detaylar...
İOS 17.1.1 güncellemesiyle kıyaslamalar yapılırken deneyimler üzerine önemli düzeltmeler kullanıcılara sunuldu. Dikkat çeken değişiklik üzerine İphone 15 modellerinden özelliklerinden BMW marka araçlarda kablosuz şarj edilerek Apple Pay, NFC özellikleriyle kullanılmama sorunu gündeme geldi.
İOS 17.1.1 güncellemesiyle beraber İphone üzerinden hata düzeltmeleri sunuldu. Şarj edildikten sonra İphone 15 modelleri üzerinden Apple Pay ve NFC özellikleri kullanılmayacaktır. Hava durumu kilit ekran araç takımından kar yağışlarının doğru gösterilmeme sorunu ortadan kaldırılacaktır.
GÜNCELLEME ALAN MODELLER
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)