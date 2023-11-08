iPhone'larda çileye dönen sorunlar iOS 17.1.1 ile çözüme kavuşacak

Apple'den kafaları karıştıran sorunlar gündeme gelirken İOS 17.1.1. güncellemesiyle kullanıma başladı. Yeni sürümle beraber kusursuz hale geldi. İşte tüm detaylar...

iPhone'larda çileye dönen sorunlar iOS 17.1.1 ile çözüme kavuşacak
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İOS 17.1.1 güncellemesiyle kıyaslamalar yapılırken deneyimler üzerine önemli düzeltmeler kullanıcılara sunuldu. Dikkat çeken değişiklik üzerine İphone 15 modellerinden özelliklerinden BMW marka araçlarda kablosuz şarj edilerek Apple Pay, NFC özellikleriyle kullanılmama sorunu gündeme geldi.

İOS 17.1.1 güncellemesiyle beraber İphone üzerinden hata düzeltmeleri sunuldu. Şarj edildikten sonra İphone 15 modelleri üzerinden Apple Pay ve NFC özellikleri kullanılmayacaktır. Hava durumu kilit ekran araç takımından kar yağışlarının doğru gösterilmeme sorunu ortadan kaldırılacaktır.

İOS 17.1.1

GÜNCELLEME ALAN MODELLER

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

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