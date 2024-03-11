iPhone'ların beğenilen özelliği Android 15'e gelecek

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BU ÖZELLİK ANDROİD'E DE GELECEK

İki sene önce tanıtımı yapılan iPhone 14 telefonlar hücresel bağlantı olmadan uyduya bağlanabiliyor ve kolluk kuvvetleriyle acil durum ekiplerine mesaj gönderebiliyordu. Özellik hayata geçtikten sonra Maui orman yangınında iPhone 14 kullanıcısı bu özelliği deneyerek uyduya bağlanmayı başardı ve acil durum mesajı gönderdi. İddialara göre Google Android 15 işlemci telefonlarda bu özelliği kullanıcılarına sunacak. Yine iddialara göre bu özellik Android 14 beta sürümlerinde test ediliyordu ancak çıkışı Android 15'e ertelenmiş oldu. Uydu bağlantısı özelliği olan birkaç Android telefon bulunuyordu.





Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Huawei Mate 60 telefon, Defy 2, CAT S75 modeller bu özellikleri zaten destekliyordu. Ama iddialara göre Google daha fazla telefona bu özelliği yüklemiş olacak. Android 15 uydu tabanlı mesajlaşma özelliği sayesinde telefon çekmediği durumlarda da uyduya otomatik olarak bağlanılabilecek ve en iyi bağlantının elde edilerek hava durumu ya da gökyüzünün net şekilde görülmesi gibi özellikler de aktif edilecek. Akıllı telefon uyduya bağlanmayı başardığı zaman yalnızca acil servislere değil herkese mesaj gönderilebilecek. Tekrar bir mobil ağ çektiği zaman ve şebeke geldiği zaman telefonun uydu bağlantısı kesilecek. Google bu özelliği T-Mobile işbirliği ile piyasaya sürecek. Google ve Android 15 olan telefonların hangilerine bu özelliğin yükleneceği henüz tam olarak bilinemiyor.