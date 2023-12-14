iPhone'un bu modelini kullananlara kötü haber: Tarihi eser oldular!

Teknoloji devi Apple, uzun süredir eski cihazlarını güncellemelerle destekleyerek kullanıcılarını tatmin etmişti. Fakat, iPhone serisinde 5 yılı aşkın bir süre boyunca güncelleme sunan Apple, artık iPhone SE için resmi güncellemeleri durduracak ve bu modeli satışa sunmayacak.

2016'da tanıtılan ilk nesil iPhone SE, uygun fiyatlı bir iPhone olarak öne çıkmış ve kullanıcılar arasında popülerlik kazanmıştı. Ancak, teknolojinin ilerlemesi ve taleplerin değişmesiyle birlikte Apple, SE modellerini ana iPhone serisinden farklı kılan donanım, tasarım ve özellik değişiklikleri yaparak bu seriyi güncelledi.





SE serisi, ilk iki nesilde büyük bir beğeni toplamıştı. Ancak, en son 2022'de tanıtılan 3. Nesil iPhone SE, beklenen özellik yükseltmelerine cevap veremeyerek eleştirildi. Uygun fiyatlı olmaktan uzaklaşan bu model, beklenen talebi karşılamadı. Dolayısıyla, kullanıcılar 4. Nesil iPhone SE'nin ne zaman tanıtılacağı ya da piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda belirsizlikle karşı karşıya.

Apple'ın iPhone SE serisindeki bu değişiklik, şirketin ürün stratejisindeki evrimi ve tüketicilere odaklanma şeklini yansıtmaktadır. Ancak, Apple'ın gelecekteki planları ve iPhone SE serisinin geleceği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kullanıcılar, Apple'ın yeni stratejilerini ve gelecekteki modellerini heyecanla beklemeye devam edecekler.