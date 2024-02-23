Bist 100
9.344,29 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,72 0,23%
ALTIN
2.017,68 0,54%

iPhone’un yan yüklemesi kötü amaçlı yazılımların sayısını artırabilir!

Dijital Piyasalar Yasası, mart ayında Avrupa’da yürürlüğe girdiğinde iPhone’a yan yükleme özelliği gelecek. Fakat uzmanlar, bu gelişmenin iPhone kullanıcıları için güvenlik bakımından kabusa dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:33
iPhone’un yan yüklemesi kötü amaçlı yazılımların sayısını artırabilir!

Apple'ın yayınladığı her iOS 17.4 beta sürümüyle birlikte Avrupalı kullanıcılar, birçok uzun süreli kullanıcı için iPhone'un “kutsal kasesi” olarak kabul edilen yan yüklemeye daha da yaklaşıyor. iPhone’daki yan yükleme, Mac ve Windows'ta yaptığınız gibi herhangi bir uygulamayı telefonunuza yükleyebilme özelliği olarak biliniyor. App Store ile rekabet edecek üçüncü taraf uygulama pazarları ortaya çıkacak. Üçüncü taraf ödeme sistemleri de mevcut olacak ve birçok kişi bunun uygulamaları daha ucuz hale getireceğini düşünüyor. Apple tüm bunları doğruladı ve bu kapsamda, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yürürlüğe girdiğinde bu mart ayında Avrupa'da gerçekleşecek.

Fakat uzmanlar, kötü amaçlı yazılımların iOS'ta çok daha yaygın hale gelebileceğinden, bu gerçekleşmeyi bekleyen potansiyel bir kabustan korkuyor.

iPhone yan yüklemesi bazı insanların beklediği kadar iyi olmadığı belirtiliyor. Apple'ın geliştiricilere yönelik yeni anlaşması, App Store dışındaki uygulamalara açılmasına rağmen kötü amaçlı yazılımları iPhone'dan uzak tutabilecek pek çok hüküm içeriyor.

Uzmanlara göre iPhone kullanıcıları, yan yükleme konusunda istediği özgürlüğü elde edemeyecek ve ayrıca, üçüncü parti uygulama marketleri içerisinde iyi seçeneklerin ortaya çıkması için biraz zaman geçmesi gerekecek.

PhoneArena tarafından yayınlanan bir raporda, iOS 17.4 ile gelecek bazı yeni iPhone ve iPad deneyimleri detaylandırıldı. Ancak yine de bunların çoğu sadece temenniden ibaret olduğu belirtildi.

apple

İOS 17.4 SÜRÜMÜ YAYINLANDIĞINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK

Her şeyden önce, nihai iOS 17.4 sürümü yayınlandığında, hiçbir şey değişmeyeceği paylaşıldı. Aynı zamanda, raporun büyük bir kısmının yanlış olduğu aktarıldı. Örneğin PhoneArena, DMA hükümlerinin iPad'in tam potansiyelini ortaya çıkaracağını söylüyor. Ancak iPhone yan yüklemesi iPad'e gelmiyor. Üçüncü taraf uygulama mağazaları da gelmiyor.

Apple, yeni yayınladığı DMA belgelerinde her işletim sistemi için değişikliklerden söz etme yoluna gitti. Yan yükleme ve üçüncü taraf uygulama mağazaları iPadOS'e gelmiyor.

iPad alternatif ödeme sistemlerine sahip olacak ve iPad uygulamaları üçüncü taraf ödeme bağlantılarını destekleyecek. Fakat kullanıcılar, Apple açıkça izin vermediği sürece iPad'de hiçbir şeyin kilidini açamayacak ve piyasaya çıktığında Epic'in mağazasını alamayacak.

Apple'ın AB'deki iPhone ve iPad'lerde yan yüklemeyi kullanıma sunduğu düşünülse de geliştiriciler bu uygulamaları satmak için kendi uygulama marketini açmak gibi zahmetli bir süreçten geçmediği sürece kullanıcılar; Fortnite, Torrent hizmeti ya da sanallaştırma yazılımı gibi herhangi bir uygulamayı yükleyemeyecek.

Uzmanlar, bunun gibi pek çok detayın bulunması ve iPhone’un zararlı yazılımlara daha açık hale gelmesi sebebiyle iPhone kullanıcılarının yan yükleme konusunda istedikleri gibi bir özgürlüğe sahip olamayacaklarını söylüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast gözünü Çin pazarına dikti!
2
iPhone’un yan yüklemesi kötü amaçlı yazılımların sayısını artırabilir!
3
Xiaomi 14 Ultra MWC öncesinde Çin'de piyasaya sürüldü!
4
Epic Games’de bu hafta ve gelecek hangi oyunlar ücretsiz olarak sunulacak?
5
Uçakların karbondioksit emisyonlarını azaltabilecek 'nanosfer' boya geliştirildi!
6
Microsoft, Windows Fotoğraflar'a yapay zekâ destekli bir silgi desteği veriyor!
7
Sony, PS sanal gerçeklik başlığı VR2 için resmi PC desteği üzerinde çalışıyor!

Xiaomi 14 Pro Titanyum ile Uydu Bağlantısı Artık Cebinizde! İşte Titanyum Kaplı Telefonun Fiyatı ve Diğer Özellikleri

Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek

EKPSS ile Çalışma Bakanlığı'nda Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Yayımlanan Duyuruda İstenen Belgeler ve Son Teslim Tarihi!

Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu