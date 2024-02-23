iPhone’un yan yüklemesi kötü amaçlı yazılımların sayısını artırabilir!

Apple'ın yayınladığı her iOS 17.4 beta sürümüyle birlikte Avrupalı kullanıcılar, birçok uzun süreli kullanıcı için iPhone'un “kutsal kasesi” olarak kabul edilen yan yüklemeye daha da yaklaşıyor. iPhone’daki yan yükleme, Mac ve Windows'ta yaptığınız gibi herhangi bir uygulamayı telefonunuza yükleyebilme özelliği olarak biliniyor. App Store ile rekabet edecek üçüncü taraf uygulama pazarları ortaya çıkacak. Üçüncü taraf ödeme sistemleri de mevcut olacak ve birçok kişi bunun uygulamaları daha ucuz hale getireceğini düşünüyor. Apple tüm bunları doğruladı ve bu kapsamda, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) yürürlüğe girdiğinde bu mart ayında Avrupa'da gerçekleşecek.

Fakat uzmanlar, kötü amaçlı yazılımların iOS'ta çok daha yaygın hale gelebileceğinden, bu gerçekleşmeyi bekleyen potansiyel bir kabustan korkuyor.

iPhone yan yüklemesi bazı insanların beklediği kadar iyi olmadığı belirtiliyor. Apple'ın geliştiricilere yönelik yeni anlaşması, App Store dışındaki uygulamalara açılmasına rağmen kötü amaçlı yazılımları iPhone'dan uzak tutabilecek pek çok hüküm içeriyor.

Uzmanlara göre iPhone kullanıcıları, yan yükleme konusunda istediği özgürlüğü elde edemeyecek ve ayrıca, üçüncü parti uygulama marketleri içerisinde iyi seçeneklerin ortaya çıkması için biraz zaman geçmesi gerekecek.

PhoneArena tarafından yayınlanan bir raporda, iOS 17.4 ile gelecek bazı yeni iPhone ve iPad deneyimleri detaylandırıldı. Ancak yine de bunların çoğu sadece temenniden ibaret olduğu belirtildi.





İOS 17.4 SÜRÜMÜ YAYINLANDIĞINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK

Her şeyden önce, nihai iOS 17.4 sürümü yayınlandığında, hiçbir şey değişmeyeceği paylaşıldı. Aynı zamanda, raporun büyük bir kısmının yanlış olduğu aktarıldı. Örneğin PhoneArena, DMA hükümlerinin iPad'in tam potansiyelini ortaya çıkaracağını söylüyor. Ancak iPhone yan yüklemesi iPad'e gelmiyor. Üçüncü taraf uygulama mağazaları da gelmiyor.

Apple, yeni yayınladığı DMA belgelerinde her işletim sistemi için değişikliklerden söz etme yoluna gitti. Yan yükleme ve üçüncü taraf uygulama mağazaları iPadOS'e gelmiyor.

iPad alternatif ödeme sistemlerine sahip olacak ve iPad uygulamaları üçüncü taraf ödeme bağlantılarını destekleyecek. Fakat kullanıcılar, Apple açıkça izin vermediği sürece iPad'de hiçbir şeyin kilidini açamayacak ve piyasaya çıktığında Epic'in mağazasını alamayacak.

Apple'ın AB'deki iPhone ve iPad'lerde yan yüklemeyi kullanıma sunduğu düşünülse de geliştiriciler bu uygulamaları satmak için kendi uygulama marketini açmak gibi zahmetli bir süreçten geçmediği sürece kullanıcılar; Fortnite, Torrent hizmeti ya da sanallaştırma yazılımı gibi herhangi bir uygulamayı yükleyemeyecek.

Uzmanlar, bunun gibi pek çok detayın bulunması ve iPhone’un zararlı yazılımlara daha açık hale gelmesi sebebiyle iPhone kullanıcılarının yan yükleme konusunda istedikleri gibi bir özgürlüğe sahip olamayacaklarını söylüyor.