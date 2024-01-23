iPhone’unuzu Hırsızlardan Koruyun! Apple’ın Yayınlandığı Yeni Güvenlik Güncellemesi Nasıl Çalışıyor?

Apple, iPhone kullanıcıları müjde! iOS 17.3 ile gelen “Stolen Device Protection” özelliği ile artık güvendesiniz!

Stolen Device Protection, iPhone’unuzun çalınması ve şifrenizin bilinmesi gibi nadir görülen bir durumda, cihazınızı ve hesabınızı korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliğidir. Bu özellik sayesinde, ev veya iş gibi tanıdık yerlerden uzakta olduğunuzda, hırsızın cihazınızın ve Apple ID hesabınızın kritik işlemlerini (örneğin cihaz şifresini veya Apple ID şifresini değiştirmek) yapmasını engellemek için yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulaması istenir. Şifre girme seçeneği ise devre dışı bırakılır. Daha hassas işlemler için ise Güvenlik Gecikmesi adı verilen bir süreç devreye girer: Başarılı bir yüz tanıma veya parmak izi, bir saat bekleme ve ardından ek bir biyometrik kimlik doğrulaması gerektirir. Güvenlik Gecikmesi, hırsızın sizi iPhone’unuzdan veya Apple ID hesabınızdan uzaklaştırabilecek ayarları değiştirmesini önlemeye yardımcı olur. Bu önlemler, cihazınızı ve hesabınızı korurken, aynı zamanda Kayıp Modu’nu Find My uygulaması veya iCloud.com üzerinden etkinleştirmek için size daha fazla zaman tanır.



Stolen Device Protection Nasıl Açılır?





Stolen Device Protection’ı açmak için, iPhone’unuzu güncelledikten sonra Ayarlar’a gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:

Yüz tanımalı bir iPhone kullanıyorsanız: Yüz Tanıma ve Şifre’ye dokunun, sonra şifrenizi girin.

Parmak izli bir iPhone kullanıyorsanız: Parmak İzi ve Şifre’ye dokunun, sonra şifrenizi girin.

Aşağı kaydırın ve Stolen Device Protection bölümüne dokunun.

Koruma Aç’a dokunun.

Not: Stolen Device Protection bölümünü görmüyorsanız, önce yüz tanıma veya parmak izi ayarlamış olmanız gerekebilir.

Stolen Device Protection Nasıl Kapatılır?

Stolen Device Protection’ı kapatmak için, iPhone’unuzu güncelledikten sonra Ayarlar’a gidin ve aşağıdaki adımları izleyin:

Yüz tanımalı bir iPhone kullanıyorsanız: Yüz Tanıma ve Şifre’ye dokunun, sonra şifrenizi girin.

Parmak izli bir iPhone kullanıyorsanız: Parmak İzi ve Şifre’ye dokunun, sonra şifrenizi girin.

Aşağı kaydırın ve Stolen Device Protection bölümüne dokunun.

Koruma Kapat’a dokunun.

Eğer tanıdık olmayan bir yerdeyseniz, Stolen Device Protection’ı kapatmak için Güvenlik Gecikmesi gereklidir. Güvenlik Gecikmesi Başlat’a dokunun, sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Stolen Device Protection hakkında daha detaylı bilgi için, Apple Destek makalesi iPhone için Stolen Device Protection Hakkında sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Stolen Device Protection nedir?



Stolen Device Protection, iPhone’unuzun çalınması ve şifrenizin bilinmesi gibi nadir görülen bir durumda, cihazınızı ve hesabınızı korumak için tasarlanmış bir güvenlik özelliğidir.

Stolen Device Protection nasıl açılır? Stolen Device Protection’ı açmak için, iPhone’unuzu güncelledikten sonra Ayarlar’a gidin, Yüz Tanıma ve Şifre veya Parmak İzi ve Şifre’ye dokunun, şifrenizi girin, aşağı kaydırın ve Stolen Device Protection bölümüne dokunun, Koruma Aç’a dokunun.

Stolen Device Protection nasıl kapatılır? Stolen Device Protection’ı kapatmak için, iPhone’unuzu güncelledikten sonra Ayarlar’a gidin, Yüz Tanıma ve Şifre veya Parmak İzi ve Şifre’ye dokunun, şifrenizi girin, aşağı kaydırın ve Stolen Device Protection bölümüne dokunun, Koruma Kapat’a dokunun. Eğer tanıdık olmayan bir yerdeyseniz, Güvenlik Gecikmesi Başlat’a dokunun, sonra ekrandaki talimatları izleyin.