iPhone yüzde 70'in üzerinde pazar payı ile en büyük premium akıllı telefon olmaya devam ediyor!

iPhone, her yıl olduğu gibi 2023’te de rekor üstüne rekor kırdı. Son olarak, 70'in üzerinde pazar payı ile en büyük premium akıllı telefon olarak listelerde uzun bir süredir birinci sırada yer alan iPhone, bu başarısını 2023’te de devam ettirdi.

Yıl sonu rakamları henüz kesinleşmedi ama ilk tahminlere göre toptan satış fiyatı en az 600 dolar olan premium akıllı telefon segmenti, 2023'te rekor kırmış gibi görünüyor. Apple, yüzde 71 pazar payı ile açık ara zirvede kalmaya devam ederken, onu dünya genelinde yüzde 17 ile Samsung takip ediyor.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint, 2023 yılında küresel premium satışların bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak segment için bir rekor kırdığını ve genel telefon pazarında öngörülen düşüşün aksine bir artış gösterdiğini söyledi.





APPLE DÜŞÜŞ YAŞASA DA HÂLÂ LİDER

Bu tahmin doğru çıkarsa, 2023 yılında dünya çapında satılan her 4 akıllı telefondan birinin (yüzde 24) premium kategorisine girdiği anlamına gelecek. Bu oran 2022'de yüzde 21, bir önceki yıl ise yüzde 19'du. Dahası, pazar gelirlerinin tam yüzde 60'ı premium cihaz satışlarından geliyor.

Apple, 2022'de yüzde 75 olan payının geçen yıl yüzde 71'e düşmesine rağmen 2023'te premium segmentteki liderliğini korudu.

Samsung, geleneksel Galaxy S23 ve en çok satan iki katlanabilir ürünü Galaxy S Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5'in güçlü satışları sayesinde aynı dönemde bir puan kazanarak yüzde 17'ye ulaştı. Display Supply Chain Consultants'a (DSCC) göre Samsung'un iki katlanabilir ürünü 3. çeyrekte sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 24 pazar payı elde etti.

Huawei payını yüzde iki artırarak yüzde 5’te tamamladı. Counterpoint, Huawei'nin Çin'de Mate 60 serisinin etkisiyle güçlü bir performans sergilediğini söyledi.