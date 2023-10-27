İster saat ister telefon gibi kullan: Motorola'dan bükülebilir telefon

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bükülebilir ve katlanabilir cep telefonlarına bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar…







MOTOROLA, BÜKÜLEBİLİR TELEFONUNU TANITTI: BİLEĞİ BİR BİLEKLİK GİBİ SARIYOR, KIYAFETE UYACAK ŞEKİLDE RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

Motorola, bileğinizi bir bilezik gibi saran ve her kıyafete uyum sağlayacak şekilde renk değiştiren katlanabilir akıllı telefonunu tanıttı.

Birçok şirket gibi Motorola da en yeni ürünlerini Lenovo Tech World 23 etkinliğinde sergiledi ve dünyanın ilk giyilebilir akıllı telefonunu tanıttı.

Yeni akıllı telefonun ekranı telefon gibi 6,9 inçlik bir panel olmasına rağmen kullanıcı cihazın bir kısmını dikey olarak eğdiğinde kendini 4 inçlik 6 inçlik bir ekrana ayarlıyor.

Ayrıca giyilebilir cihaz, kullanıcının kıyafetlerini kontrol edip uygun duvar kağıdıyla kaplayabiliyor.

Motorola inovasyon araştırması başkanı Lexi Valasek, etkinlikte sahneye çıkarak cihazın yalnızca kullanıcıların “eller serbest” kalmasını sağlamayı amaçladığını ima etti.

Motorola: “Modern akıllı telefon deneyimi, merkezinde yapay zekanın yer aldığı, dönüştürücü bir değişimden geçiyor. Günlük işleri iyileştirmek, üretkenliği artırmak ve kullanıcılarımız için daha anlamlı deneyimler yaratmak için hem kişisel bir asistan hem de bir araç olarak hizmet ediyor." sözlerini kullandı.

Şirket, "Motorola, heyecan verici yeni yapay zeka yeteneklerini sunarken esnek donanım yeteneklerini yeniden tanımlayan yenilikler sunarak yapay zeka yolculuğunu yeni bir seviyeye taşıyor" dedi.