İTÜ ARI Teknokent, 2030 Hedefiyle Dünyanın En İyi Teknoparkı Olmayı Planlıyor

İTÜ ARI Teknokent, 2030'a Kadar Dünya Çapında Etkili Teknopark Olmayı Amaçlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, 2030'a kadar dünyada önemli bir etki bırakan en iyi teknopark olmayı hedeflediklerini açıkladı. 2025 yılı itibarıyla 29 girişimlerinin toplamda 15 milyon 700 bin dolar yatırım aldığını vurgulayan Dikbaş, bu rakamın bir kuluçka merkezi için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Tarihçesi ve Başarıları

İTÜ ARI Teknokent, 2002 yılında kurulmuş ve Türkiye'deki ilk teknokentlerden biri olma özelliğini taşıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte teknokent sayısının 110'a ulaştığı bilgisini veren Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent’in, dünyada en etkili 5 teknokentten biri olarak konumlandıklarını ifade etti.

Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent’in girişimcilik ekosisteminde rol model olduğunu ve bu süreçte Genç Girişimci Geliştirme Programını uygulamaya koyduklarını belirtti. Ayrıca, ticarileşme süreçlerine yönelik eğitim programları ile firmalaşmasına yardımcı olduklarını açıkladı.

En İyi Kuluçka Merkezi Seçimi

2011 yılında kurulan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi hakkında bilgi veren Dikbaş, 2023 yılında 1895 kuluçka merkezi arasında en iyi kuluçka merkezi seçildiklerini vurguladı. Girişim başvurularının her yıl 4 bin ila 6 bin arasında olduğunu, bunlardan yaklaşık 600’ünü destekleyerek, onlara bir yıl boyunca mentörlük sağladıklarını aktardı.

Girişimcilik ve Yatırım İstatistikleri

Dikbaş, girişimlerinin firmalaşma oranının %55-60 arasında olduğunu belirterek, bu oranın genel dünya ortalaması olan %10-15'in oldukça üzerinde olduğunu açıkladı. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında 15 milyon 700 bin dolar yatırım alarak dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri

İTÜ ARI Teknokent’in geleceği hakkında konuşan Dikbaş, “2030'a kadar dünyada etki bırakan en iyi teknopark olmayı hedefliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, teknojik gelişmelerde oyunun kurucusu olmayı planlıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı. Ayrıca, en az iki unicorn girişimi beklediklerini de sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent'in faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

