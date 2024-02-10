Sam Altman: ‘Vision Pro, iPhone’dan bu yana en etkileyici ikinci teknoloji’

OpenAI CEO'su Sam Altman, bu hafta Apple'ın Vision Pro'sundan övgüyle söz etti ve yeni uzamsal bilgisayarı 2007'de iPhone'un sahneye çıkmasından bu yana en etkileyici ikinci teknoloji olarak değerlendirdi.

Altman, bu yorumları, Vision Pro'nun her biri 3 bin 500 dolardan piyasaya çıkmasından günler sonra, cuma günü X'te yayınlanan bir yazıda yaptı.

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EN ETKİLEYİCİ TEKNOLOJİ YAPAY ZEKÂ MI?

Business Insider, cihazın tıpkı Apple'ın iPhone'unun 15 yıldan uzun bir süre önce yaptığı gibi yeni bir normali başlatma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Altman, en etkileyici teknolojinin ne olduğunu düşündüğünü açıklamasa da ilkinin yapay zekâ veya Kasım 2022'de piyasaya çıkan ChatGPT olduğu düşünülüyor.

CEO, daha önce yapay zekânın, iPhone'un insanların cebine bir bilgisayar yerleştirmesinden bu yana görülmemiş bir şekilde dünyayı değiştirme yolunda olduğunu söylemişti.

Öte yandan ChatGPT, endüstriyi ve günlük yaşamı daha önce görülmemiş şekillerde etkilemeye başladı. Altman'ın geliştiricilere ChatGPT'yi iş için "süper akıllı bir kişisel asistan" haline getirmek istediğini söylediği bildirildi.