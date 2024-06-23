İTÜ Vefa Takımı Spaceport America Kupası'nda şampiyon oldu! Bakan Kacır'dan tebrik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Takımı’nın ABD'de düzenlenen Spaceport America Kupası roket yarışmasındaki büyük başarısını duyurdu. 10 bin feet kategorisinde birinci olan İTÜ Vefa Takımı, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.



BAKAN KACIR'DAN TEBRİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Vefa Takımı’nın başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Kacır, "Roketçilerimiz şampiyon oldu" diyerek şu ifadeleri kullandı: "İTÜ Vefa Takımı, ABD’de düzenlenen, 20 ülkeden 152 takımın katıldığı Spaceport America Kupası roket yarışmasında, 83 takımın yarıştığı 10 bin feet kategorisinde birinci oldu. Princeton, Stanford, George Washington University gibi okulları geride bırakan İTÜ Vefa Takımı'nı yürekten kutluyorum." Bakan Kacır, bu başarıyı "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaştı.

20 ÜLKEDEN 152 TAKIM YARIŞTI

Spaceport America Kupası, dünyanın en prestijli roket yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki yarışmada 20 ülkeden 152 takım yarıştı. İTÜ Vefa Takımı, 83 takımın katıldığı 10 bin feet kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Yarışmaya Princeton, Stanford, George Washington University gibi ünlü üniversiteler de katıldı ancak İTÜ Vefa Takımı, üstün performansıyla tüm bu rakiplerini geride bırakmayı başardı.

İTÜ Vefa Takımı'nın elde ettiği bu büyük başarı, Türkiye'nin uzay ve roket teknolojilerindeki yetkinliğini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Takım, roketlerinin teknik özellikleri, uçuş performansı ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çekti. İTÜ Vefa Takımı'nın başarısı, Türkiye'de genç mühendislerin ve bilim insanlarının uluslararası arenada neler başarabileceğinin de bir kanıtı oldu.



ROKETÇİLERİMİZİN GURURU

İTÜ Vefa Takımı’nın bu başarısı, Türkiye’nin teknoloji ve uzay alanındaki ilerlemelerinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu tür başarıların ülkemizin genç mühendislerine ilham verdiğini ve gelecekte daha büyük başarıların habercisi olduğunu belirtti. Kacır, "Gençlerimizin bu tür uluslararası başarıları, Türkiye’nin teknolojik geleceğine olan inancımızı pekiştiriyor" dedi.