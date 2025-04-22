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İzmir'de Öğrenciler Japon Astronotla Telsizle Görüştü

İzmir'deki 20 ilkokul öğrencisi, Japon astronot Takuya Onishi ile telsiz bağlantısı kurarak uzay hakkında sorular sordu.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:27
İzmir'de Öğrenciler Japon Astronotla Telsizle Görüştü

İzmir'de Öğrenciler Uzaya Bağlandı

İzmir'de 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Takuya Onishi ile telsiz bağlantısı kurarak uzaya ilişkin sorular sordu.

ARISS Projesi ile Gerçekleştirilen Buluşma

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi tarafından yürütülen uluslararası ARISS Projesi kapsamında belirlenen 20 ilkokul öğrencisi, proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran eşliğinde, özel hazırlanan düzenekler sayesinde uzaydaki Japon astronotla iletişim kurma fırsatı buldu.

Başkan Kınay: "Merkezimiz İlçemiz İçin Çok Önemli"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nasrettin Hoca Bilim ve Kültür Merkezi'nin önemine değinerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerin Uzaya Dair Soruları

Proje koordinatörü Ali Rıza Özsaran, projelerinin 600 başvuru arasında kabul edilerek dünya genelinde seçilen 100 çalışmadan biri olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerden Mira Özgür, astronot Onishi'ye uzayda yer çekimi ve atmosfer olmadan durmanın nasıl bir his olduğunu sordu. Ayrıca, Ahmet Okan da "Uzaydaki yiyeceklerin tadı dünyadan farklı mı?" sorusunu yönelterek merakını giderdi.

İzmir'de 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan...

İzmir'de 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronotla telsiz bağlantısı kurarak uzaya ilişkin sorular sordu. Proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran, görüşme öncesi öğrencilere bilgi verdi.

İzmir'de 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan...

İzmir'de 20 ilkokul öğrencisi, dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronotla telsiz bağlantısı kurarak uzaya ilişkin sorular sordu. Proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran, görüşme öncesi öğrencilere bilgi verdi.

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