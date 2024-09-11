İzmir Körfezi'nde Oksijen Eksikliği Midyelere de Zarar Verdi

İzmir Körfezi'nde Kötü Koku ve Ölümler

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, İzmir Körfezi'nde yaşanan kötü koku ve balık ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, bu bölgede sadece balıkların değil, midyelerin de aralarında bulunduğu birçok türün yok olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Ölü Balıklar ve Kirlilik Sorunu

20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesinde meydana gelen ölü balık olayının ardından kirlilik kaynaklarının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, uzmanlar “İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi” başlıklı bir rapor hazırladı. Prof. Dr. Doğan, deniz dibindeki canlıların da büyük ölçüde etkilendiğini ve önceki dönemlerde bu boyutta bir kaybın görülmediğini belirtti.

Durumun Ciddiyeti ve Tek Beklenti

Deniz kenarında yapılan örneklemelerde dayanıklı olan midyelerin tamamen yok olduğu anlaşıldı. Doğan, bu yıl 19 türe ait 1486 birey tespit ettikleri alanda, bu yıl yalnızca 4 türe ait 7 birey bulabildiklerini kaydetti. Havaların soğuması, canlıların oksijen ihtiyacını azaltarak durumu iyileştirebilir.

Kirli Ortam ve Ölümler

Prof. Dr. Alper Doğan, orta körfezin yüksek oranda kirlenmesinin canlıların iç körfezden dışarı kaçışını engellediğini ve bu durumun ölümleri artırdığını açıkladı. Kirliliğin ağırlıklı olarak iç körfezde meydana geldiği saptandı.

Bilimsel Destek ve Çalışmalar

Prof. Dr. Tolga Dinçer, alınan örneklerde mikrobiyolojik ve paraziter bulguya rastlamadıklarını, bunun oksijen eksikliğini işaret ettiğini bildirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise, İzmir Körfezi'nde yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan koordinatörlüğündeki uzmanlar, "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" başlıklı rapor hazırladı. Doğan, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan koordinatörlüğündeki uzmanlar, "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" başlıklı rapor hazırladı. Doğan, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan koordinatörlüğündeki uzmanlar, "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" başlıklı rapor hazırladı. Doğan, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan koordinatörlüğündeki uzmanlar, "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" başlıklı rapor hazırladı. Doğan, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.