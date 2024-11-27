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İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorununa Bilimsel Çözümler Aranıyor

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri, uluslararası bilim insanlarının katıldığı çalıştayda ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:06
İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorununa Bilimsel Çözümler Aranıyor

İzmir Körfezi'ndeki Kirlilik Sorununun Çözüm Yolları Tartışıldı

İzmir'de, farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, körfezdeki kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştay, "Körfezin Geleceği İzmir'in Geleceği" sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çalıştayda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sorunun çözümüne katkı sunan bilim insanlarına teşekkür etti. Tugay, çalıştayın İzmir Körfezi için yapılmış en değerli araştırmalardan biri olduğunu belirterek, problemin siyaset diliyle değil, bilimsel bir perspektifle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel Yaklaşımlar ve Deneyimler

Tugay, "Dünyadan birçok şehir örnekleri verilerek, sorunların ortak olduğunu görmekteyiz. Deniz ekosisteminin bozulması, iklim değişikliği ve orman yangınları gibi etkenler bu problemin önemli parçaları" dedi. Tugay, orman yangınlarından sonra körfeze taşınan küllerin alg patlamalarını tetiklediği düşüncesini de dile getirdi.

Körfez Suyunun Kalitesi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, TÜBİTAK aracılığıyla körfez suyunu izlediklerini, ancak İzmir Körfezi'nin yüzme standardına uygun olmadığını belirtti. Erdoğan, "Bu su kalitesini ölçmek için birçok parametreye bakmak gerekiyor. Yüzme alanlarının açılması için tüm değerlerin sağlanmış olması gerekiyor," dedi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazının Nisan ayında açılacağını aktardı.

Uluslararası Katılımcılardan Sunumlar

Çalıştayda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Dr. Isac Yongquan Yuan, "Alg Patlamasında Modifiye Edilmiş Kilin Uygulanması" konusunu sundu. Norveç'ten Olav Hollingsaeter ise "Hava Kabarcığı Perde Uygulaması" hakkında bilgi verdi. Ayrıca, ABD'li Peter Trigiani, İzmir Körfezi’nde Ultrasonik Teknolojiyle zararlı alg patlamalarının tedavisi üzerine çevrimiçi bir sunum yaptı. Avustralyalı Dr. Andrews Watkinson ise zararlı alg patlamalarının yönetimi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla...

İzmir'de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen körfezi kurtarma seferberliği kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Körfezin Geleceği İzmir'in Geleceği" sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir konuşma yaptı.

İzmir'de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla...

İzmir'de farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla kirlilik, balık ölümleri ve kötü kokuyla gündeme gelen körfezi kurtarma seferberliği kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Körfezin Geleceği İzmir'in Geleceği" sloganıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bir konuşma yaptı.

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