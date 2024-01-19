Japonya'nın ‘Moon Sniper’ uzay aracının Ay’a inişi nereden izlenir?

Japonya'nın Moon Sniper'ı bugün Ay yüzeyine iniş yapma yolunda ilerliyor. Bu tarihi an canlı yayınlanacak ve uzay meraklıları bu ana şahitlik edebilecek.

Japonya'nın tarihi uzay sondası geçen ayın sonlarında Ay'ın yörüngesine girerek çok ikonik bir Ay inişine hazırlanıyor. İnsanlık bu noktada Ay'a birçok kez inmiş olsa da, bu aracın farklı bir hedefi bulunuyor. Moon Sniper, Ay'a belirli bir hedefin 100 metre yakınına inmeyi hedefliyor.

Bu gelişme, Ay'ın sahip olduğu sınırlı atmosfer ve sınırlı teknoloji nedeniyle geçmişte bu tür küçük sondalarla yapılması neredeyse imkânsız olarak görülüyordu.





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Başarılı olması halinde bu görev, Japonya'nın Ay'a ilk inişini gerçekleştirecek ve 21’inci yüzyılda böyle bir başarıyı elde eden üçüncü ülke olacak. Bu tarihi anın vurgulanmasına yardımcı olmak üzere, iniş sekansının tamamı Japonca ve İngilizce olarak YouTube'da yayınlanacak.



Moon Sniper’ın kat ettiği mesafeye rağmen, bu görevde çalışan ekip üyeleri inişin nasıl sonuçlanacağını görmek için beklerken inişin "20 dakikalık bir dehşet" olacağı ifade ediliyor. Eğer başarılı olursa, bu kadar düşük maliyetli ve hafif bir uzay aracıyla geçmişte olduğundan daha yüksek hassasiyetle iniş yapılabileceği kanıtlanmış olacak.



NASA'nın Apollo misyonları gibi diğer uzay araçları yere inerken aşırı doğruluk elde etmiş olsalar da bu görevler çok daha ağır ve pahalıydı. Bu nedenle onlarla birlikte çalışan çok daha fazla teknoloji ve donanım vardı. Öte yandan Moon Sniper, hassas bir şekilde iniş yapmakta zorlanmadan önce nesnelerin ne kadar küçük olabileceğini test edecek çok eşleştirilmiş bir görev olarak biliniyor.

Öte yandan, Moon Sniper iniş denemesini kaçırırsa, 16 Şubat'ta bir kez daha deneyecek.

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