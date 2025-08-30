Kacır: 2026'da milli uzay aracımız hazır — 2027'de Ay'a bayrağımız gidecek

Kacır: 2026'da milli uzay aracımız tamamlanacak, 2027'de Ay'a bayrağımız gidecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni sırasında yaptığı açıklamada, "2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye, ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak." dedi.

Erzurum'daki etkinlik ve gözlem merkezi

Kacır, etkinlik için Erzurum'a geldiğini ve Konaklı Kayak Merkezinde düzenlenen programa katılıp teleskopla yıldızları izlediğini belirtti. Etkinliğin 27 yıldır TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Kacır, Doğu Anadolu Gözlemevi'nin önemine dikkat çekti.

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin 4 metre çapında ileri teknoloji teleskopuyla, Çin'den Kanarya Adaları'na kadar uzanan gözlemler yapılabildiğini söyleyen Kacır, etkinlik alanında Türkiye'nin dört bir yanından binden fazla konuğu ağırladıklarını ifade etti. Bu yıl 30 binden fazla kişinin başvurduğunu, ancak fiziki sınırlardan dolayı kura ile bine yakın ziyaretçinin tespit edilip ağırlanabildiğini aktardı.

Gökyüzü gözlem etkinliğinin amacı

Kacır, etkinlikte gün boyu atölyeler, eğitimler ve seminerlerin; gece ise teleskoplarla yıldız ve galaksi gözlemlerinin yapıldığını belirtti. Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK koordinasyonunda çok sayıda astronomun eğitim verdiğini söyleyen Kacır, bu coşku ve heyecanın önemine vurgu yaptı.

Kacır, gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı kapsamında öncü rol oynadığını, TEKNOFEST kuşağı olarak Türkiye'nin bağımsız teknoloji yolculuğunu taşıdıklarını ifade etti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürecin hızlandığını belirtti.

Türkiye'nin uzay projeleri ve kazanımları

Kacır, Türkiye'nin uzay bilimleri ve uzay teknolojilerinde hızlı ilerleme kaydettiğini anlattı. Anlattıkları arasında şu adımlar yer aldı: İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusunun 2023'te uzaya gönderilmesi, 2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'nın fırlatılması ve 2024'te ilk insanlı uzay misyonunun Alper Gezeravcı tarafından icra edilmesi.

Kacır, 2026'nın Ay misyonu için hazırlanan milli uzay aracının tamamlanacağı yıl olacağını ve 2027'nin ilk aylarında Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyacağını yineledi. Bu uzay aracında geliştirilen milli hibrit roket motoru'nun da kullanılacağını söyledi. Ayrıca İMECE 2, İMECE 3 ve TÜRKSAT 7A projelerinin uydu teknolojilerinde yeni adımlar olacağını ekledi.

Uzay limanı ve uluslararası işbirliği

Bakan Kacır, Türkiye'nin uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğini belirtti. Bu altyapıyla Türkiye'nin kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderebilen bir ülke olma yolunda önemli bir kazanım elde edeceğini söyledi.

Kacır, uzay teknolojilerindeki ilerlemenin savunma sanayisindeki kazanımlara benzer şekilde Türkiye'yi küresel düzeyde iddialı konuma getirdiğini, bunun hem stratejik hem ekonomik değer taşıyacağını vurguladı. Uzay ekonomisinin yılda 600 milyar dolar düzeyinde bir hacmi olduğunu hatırlatarak, bu pastadan pay almak için bilim ve teknolojide ilerlemenin şart olduğunu belirtti.

Son olarak Kacır, beşeri sermaye ve insan kaynağının önemine değinerek, Milli Eğitim Bakanı'na ve eğitim camiasına teşekkür etti; Milli Teknoloji Hamlesi'nin öğrencilerle buluşturulması ve etkinliklerdeki işbirliğine vurgu yaptı.

