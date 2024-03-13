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WhatsApp'ta sabit mesajlara bomba özellik geliyor

Sohbetleri sabitlemek için WhatsApp'ın içeriğinde bulunan kısım uzun süredir kullanılıyor ancak yalnızca az sayıda sohbet sabitlenebiliyor. Şirket bunu değiştirmeyi planlama aşamasına geçti.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:29
WhatsApp'ta sabit mesajlara bomba özellik geliyor

WhatsApp, 2017'den bu yana kullanıcılara sohbetleri sabitleme olanağı sunuyor. Ancak şu ana kadar yalnızca üç sohbet sabitlenebiliyor. Şirketin bu sayıyı artırmayı planladığı görülüyor.

" WhatsApp sohbet pin sayısı 3'ten 5'e çıkarılacak"

WhatsApp'ın en son beta sürümü olarak yayınlanan '2.24.6.13' artık kullanıcıların beşe kadar sohbeti listenin en üstüne sabitlemesine olanak tanıyor. WhatsApp'ın beşten fazla pin'e izin verme ihtimalini de düşündüğü söyleniyor ancak henüz buna dair bir kanıt yok. Birçok kullanıcı ise ek sabitleme seçeneklerinin sunulmasını talep ediyor. Böylece uygulama açıldığında favori 3 sohbeti yerine, favori 5 sohbete hızlı bir şekilde erişim sağlamak isteniyor.

Bu özellik şimdilik tüm beta kullanıcılarına genel olarak sunulmadığından, kullanıma sunulması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

WhatsApp'ta sabit mesajlara bomba özellik geliyor

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın beta sürümünde bir dizi yeni özelliği test ettiği duyuruldu. Bu özellikler arasında Android'de çıkartmaları düzenleme ve sohbet profil resminizin altında "uçtan uca şifreleme" bildirimi görüntüleme yeteneği yer alıyor.

Çıkartma düzenleme özelliği ilk olarak iOS 24.1.10.72 güncellemesi ile çıkartmaları düzenlemelerine olanak tanındı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan Android üzerinde kolaylıkla çıkartma oluşturabiliyor/düzenleyebiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi uçtan uca şifreli sohbetleri görüntüleyebilme özelliği, girdiğiniz sohbetteki kişinin profil resminin hemen altında kişinin çevrimiçi durumunu ya da son görülme durumunu doğrudan görüntüleyerek çalışır.

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