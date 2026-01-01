Düzce Üniversitesi'ne TENMAK'tan 6 milyon 776 bin 778 TL'lik CERN Kuantum Algılama Desteği

Düzce Üniversitesi'ne TENMAK desteği: CERN odaklı kuantum algılama projesi kabul edildi

TENMAK CERN Projeleri Destek Programı kapsamında onay

Düzce Üniversitesi Ar-Ge ekibinin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’na (TENMAK) sunduğu Ar-Ge projesi desteklenmeye hak kazandı.

TENMAK CERN Projeleri Destek Programı çerçevesinde önerilen 6 milyon 776 bin 778 TL bütçeli "CERN DRD5 İş Birliği Bünyesinde Yeni Fizik Araştırmaları İçin Kuantum Algılama Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları" başlıklı proje, TENMAK yönetimi tarafından desteklenmesine karar verildi.

Projenin süresi, başlangıcı ve hedefleri

Proje 2026 yılında başlayacak ve 3 yıl süreyle desteklenecek. Düzce Üniversitesi’nde ve CERN laboratuvarlarında yürütülecek Ar-Ge çalışmaları kapsamında aşağıdaki hedeflere odaklanılacak:

- Nano ölçekli kuantum malzemelerin çeşitli boyut ve bileşenlerde üretilmesi, karakterizasyonu ve optimizasyonu.

- Alt detektör sistemlerine kuantum algılama uygulama yöntemlerinin test ve analizleri.

- Kuantum algılayıcı olarak kalorimetre modüllerinin tasarım ve geliştirilmesi.

- Çeşitli yarıiletken iz sürücü alt detektörleri ve sintilatörlere kuantum algılamanın uygulanması.

- CERN'de yapılacak testler, veri alınması ve analizleri.

- Nano-ölçek kuantum malzemeleri kapsayan dedektör benzetim ve modellemelerinin gerçekleştirilmesi.

Projenin, Düzce Üniversitesi Ar-Ge ekibine ve iş birliği yapılan laboratuvarlara yeni fizik araştırmalarında ileri teknolojik kabiliyetler kazandırması hedefleniyor.

