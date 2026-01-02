DOLAR
İGÜ’de TEKNOFEST 2025 Başarıları ve Teknoloji İş Birlikleri Görüşüldü

T3 Vakfı Üyesi Muhammet Saymaz, İGÜ’de TEKNOFEST 2025 başarıları, Jet Drone Projesi ve üniversite‑sanayi iş birliklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 08:55
Ziyaret ve katılımcılar

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)’yı ziyaret etti. Görüşmeye İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, İGÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Serdar Egeli, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Deyirmenci ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi Jumaev Ergash katıldı.

TEKNOFEST 2025 ve Ar-Ge çalışmaları

Toplantıda öncelikli gündem, İGÜ’nün TEKNOFEST 2025 kapsamında elde ettiği başarılar ve üniversitenin teknoloji odaklı projeleriydi. Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetleri, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığıyla yürütülen patentleme süreçleri ve buluşların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar detaylı şekilde paylaşıldı.

Öne çıkan projeler arasında, havacılık ve savunma teknolojilerinde stratejik öneme sahip olan ve TUSAŞ’ta birincilik elde eden Jet Drone Projesi yer aldı. Projenin teknik yetkinlikleri ve bundan sonraki iş birliği modelleri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Üniversite‑sanayi iş birliğinde stratejik adımlar

Görüşmede Türkiye’nin savunma sanayii ve yerli teknoloji üretimindeki yükselişi vurgulandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin milli teknoloji hamlesine sağladığı akademik ve teknik katkılar ile sanayi ile kurulan iş birliklerinin önemi ele alındı.

Taraflar, İGÜ’nün inovasyon odaklı eğitim modeli ve öğrencilerini teknoloji üreten bireyler olarak yetiştirme hedefinin altını çizdi. Üniversite‑sanayi ortak projelerinin güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesine yönelik karşılıklı iyi niyet mesajları paylaşıldı.

Gelecek planları

Ziyaret, ilerleyen dönemde somut iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ve ortak proje olanaklarının araştırılmasıyla sonlandırıldı. Taraflar, TEKNOFEST başarılarının ticarileştirme ve Ar‑Ge aşamalarında daha etkin rol alması için adımlar atılacağını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

