OMÜ'nün İki MYO'su MEDEK'ten 4 Yıl Tam Akreditasyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), kalite güvencesi temelli eğitim anlayışını meslek yüksekokullarında da tescillemeye devam ediyor.

Akreditasyon Kapsamı

OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulunun Bankacılık ve Sigortacılık ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi programları ile Terme Meslek Yüksekokulunun Pazarlama programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından 4 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Değerlendirme Süreci

MEDEK'in geçen ay gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin ardından yürütülen değerlendirme süreci yılın son gününde tamamlandı. İncelemelerde programların amaçları ve öğrenme çıktıları, öğretim elemanı yeterlilikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, altyapı olanakları, paydaş katılımı ile sürekli iyileştirme süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Değerlendirme sonucunda ilgili programların ulusal mesleki eğitim standartlarını karşıladığı ve kalite güvencesi süreçlerini etkin biçimde uyguladığı belgelendi.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Fatma Aydın şu değerlendirmeyi yaptı: Meslek yüksekokullarımızın MEDEK tarafından tam akreditasyon alması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kalite güvencesi temelli eğitim anlayışının önemli bir çıktısıdır. Bu başarı, yalnızca bir belge kazanımı değil; aynı zamanda sürekli iyileştirme kültürünün kurumsallaştığının da göstergesidir. Sürece katkı sunan tüm yöneticilerimizi, öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum

Gelecek Hedefler

OMÜ, kalite odaklı eğitim yaklaşımı doğrultusunda akreditasyon çalışmalarını yaygınlaştırmayı, mesleki eğitimde mükemmeliyet hedefini güçlendirmeyi ve öğrencilerine ulusal ile uluslararası düzeyde rekabet edebilecek donanımlar kazandırmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Öte yandan OMÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2030 yılına kadar geçerli Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesine sahip bulunmaktadır. Üniversitede halen akreditasyonu devam eden çok sayıda lisans ve ön lisans programı yer alırken, yeni programlar için de başvuru süreçleri yürütülüyor.

