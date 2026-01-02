DOLAR
Bilişim Uzmanı Uyardı: e-Devlet Kopyalarıyla Dolandırıcılığa Dikkat

Bilgin Berge, dolandırıcıların e-Devlet’in birebir kopyalarıyla vatandaşları hedef aldığını belirterek linklere tıklanmaması ve turkiye.gov.tr üzerinden işlem yapılması uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:23
Van’da bilişim uzmanı Bilgin Berge, dolandırıcıların e-Devlet sisteminin birebir kopyalarını oluşturarak vatandaşları tuzağa düşürdüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık yöntemi ve ilk uyarılar

Berge, dolandırıcıların özellikle sosyal medya üzerinden güvenilir ya da onaylı görünen sayfalar aracılığıyla link paylaştığını, vatandaşların bu tür bağlantılara doğrudan tıklamaması gerektiğini vurguladı.

İHA muhabirine konuşan Berge, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu nedenle öncelikle halkımızın bilinçli olması gerekiyor. Sosyal medyada güvenilir görünen, hatta onaylı bir sayfa dahi bir paylaşım yapıyorsa, doğrudan tıklamamak gerekiyor. Paylaşılan bağlantının e-Devlet linki olduğu söylense bile bundan emin olmadan işlem yapılmamalı. Zaten basit ve güvenli yöntemler var. Arama motoruna e-Devlet yazarak ya da doğrudan turkiye.gov.tr adresine girip ilgili başlığı aratarak o başvuru formuna ulaşabiliriz. Dolandırıcılar genellikle insanların zaaflarından faydalanır. Örneğin, ‘Daha önce kredi mi çektiniz? Kredinizin iadesi için tıklayın’ gibi ifadeler kullanırlar. Oysa yapılması gereken şey basittir: e-Devlet’e giriş yapar, ‘kredi iadesi’ diye aratırsınız. Eğer böyle bir hizmet varsa zaten resmi olarak karşınıza çıkar. Aynı şekilde para iadesi, sigorta iadesi ya da devletin ücretsiz bir şey dağıttığı yönündeki paylaşımlar da sıkça kullanılır. Açıkça söylemek gerekir ki, kimse durduk yere ücretsiz bir şey dağıtmaz. Eğer bir yerde paranın ya da iadenin reklamı yapılıyorsa, orada büyük ihtimalle bir dolandırıcılık vardır. Tıklamamak gerekir."

Alan adı kontrolü hayati önem taşıyor

Berge, internette veya sosyal medyada gezinirken en önemli konunun alan adı olduğunu belirtti. "Önce site ismine, ardından uzantısına bakılmalıdır. Resmi kurumlar genellikle ‘gov’ uzantısını kullanır diye bir algı var. Ancak asıl önemli olan ‘gov’dan sonra gelen uzantıdır. Bu uzantı ‘.tr’ midir, yoksa başka bir ülkeye mi aittir? Dolandırıcılar farklı ülkelerden alan adı alarak bu güven algısını bilinçli şekilde oluşturur. Örneğin ‘.tc’ uzantısı sıkça kullanılır. Oysa ‘.tc’ Türkiye’nin resmi uzantısı değildir. Ancak birçok kişi bunu Türkiye’ye ait sanır. Dolandırıcının amacı da zaten bu güveni sağlamaktır. Vatandaş bu siteye tıkladığında ‘Bu güvenli bir site’ düşüncesiyle devlet bilgilerini girer ve bu bilgiler doğrudan dolandırıcının eline geçer" dedi.

Eğitim ve farkındalık önerileri

Berge, eğitim sisteminde bilgisayar okuryazarlığı ve temel siber güvenlik içeriğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Müfredattaki mevcut uygulamalara değinerek, bilgisayar okuryazarlığının herkese yönelik, teknik detaylara boğmayan temel bilgiler sunması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında önerilerini şöyle özetledi: "Okullarda en az haftada bir saat bilgisayar okuryazarlığı dersi olmalıdır. Bunun yanında web okuryazarlığı ve temel siber güvenlik dersleri de müfredata eklenmelidir. Ayrıca bu eğitimler sadece okullarla sınırlı kalmamalıdır. Örneğin bir vatandaş telefon almadan önce kısa bir bilgilendirme eğitiminden geçebilir. Ya da evine internet bağlatmadan önce temel siber güvenlik konusunda zorunlu bir eğitim alması sağlanabilir. Belki 60 saatlik bir temel siber güvenlik eğitimi gibi uygulamalarla bu sorunların önüne geçilebilir. Bu tür önlemlerle hem bireysel farkındalık artar hem de dolandırıcılık girişimlerinin etkisi ciddi şekilde azaltılabilir."

Özetle: Bilgin Berge’nin uyarısı; gelen bağlantılara doğrudan tıklamamak, e-Devlet işlemleri için arama motoru üzerinden veya doğrudan turkiye.gov.tr adresini kullanmak ve alan adı uzantılarını kontrol etmek yönünde.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

