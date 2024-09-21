Kahramanmaraş'ta İnsansız Hava Aracı Yarışları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki İHA Yarışmaları Başladı

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

TCDD Lojistik Merkezi'nde Rekabet

Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, toplamda 73 takım ve 765 yarışmacı mücadele ediyor. Katılımcılar, "Görüntü İşleme", "Hassas Konumlama", "Kamikaze" ve "Ağ Fırlatma" parkurlarında çeşitli görevlerde yeteneklerini sergiliyorlar.

Başarı Hedefli Yarışmacılar

Yarışmaya Muğla'dan katılan emrah Arslan, AA muhabirine verdiği demeçte, ekipleriyle birlikte üç yıldır TEKNOFEST'te yer aldıklarını ifade etti. Arslan, "Bu yıl üçüncü kez katılıyoruz, ilk yılımızda uluslararası arenada aynı kategoride ikincilik ödülünü aldık. Geçen yıl finalist olduk ve bu yıl da dereceye girmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Ödül Dağılımı

23 Eylül'de sona erecek olan uluslararası İHA yarışlarında ödüller; birinci olan takıma 150 bin, ikinciye 120 bin ve üçüncüye 100 bin lira olarak verilecek. Liseler arası İHA yarışlarında ise ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci 80 bin ve üçüncü 60 bin lira ödül elde edecek.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları üçüncü gününde devam etti.